Zatreslo se tlo
Civilna zaštita objavila upute za ponašanje u slučaju potresa
27. svibnja 2026. @ 10:50
Potres je u srijedu ujutro zatresao područje Petrinje zbog čega je Ravnateljstvo civilne zaštite podsjetilo na preporuke za ponašanje u slučaju potresa.
Ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je o današnjem potresu magnitude 3,7 prema Richteru kojeg su u 9:51 zabilježili seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske, s epicentrom 8 kilometara od Petrinje.
Intenzitet u epicentru procijenjen je na V stupnjeva EMS ljestvice, a prema dosadašnjim informacijama, materijalna šteta nije prijavljena, javlja Civilna zaštita.
Zbog često zabilježene trešnje tla na našem području, Civilna zaštita podsjetila je na upute o ponašanju u slučaju potresa.
U zatvorenom prostoru
ako čujete zvuk karakterističan za potres, potražite zaklon uz nosive zidove, ispod stola ili na drugom sigurnom mjestu unutar objekta
budite što dalje od stakla, prozora, pregradnih zidova, kamina, visokog pokućstva, zrcala, lustera i drugih teških predmeta koji mogu pasti i ozlijediti vas
sklupčajte se ispod stola, nosive grede i sl. te pokrijte glavu rukama
pričekajte da podrhtavanje stane i tek onda napustite objekt, jer postoji mogućnost pojave popratnih potresa
kad podrhtavanje stane, provjerite jeste li ozlijeđeni, ako jeste pružite prvu pomoć sebi, a potom i drugima u vašoj blizini
nemojte pomicati osobu bez svijesti ako ne morate
ako pomičete osobu bez svijesti, najprije joj imobilizirajte vrat, leđa i ozlijeđene udove
provjerite jesu li oštećene instalacije plina, vode, kanalizacije i struje
ako osjetite miris plina, ne uključujte struju, električne i elektronske uređaje
ne koristite oštećene instalacije prije nego što ih pregledaju stručnjaci
isključite napajanje struje, vode i plina
za izlazak iz objekta ne koristite dizalo
uputite se na mjesto koje ste dogovorili s članovima obitelji kao mjesto susreta na otvorenom prostoru
uzmite ruksak pripremljen za hitne situacije i u njega dodajte stvari koje svakodnevno koristite (mobitel, novac, lijekove i dr.)
pomozite drugima u vašoj blizini, osobito ranjivim članovima obitelji (teško pokretnima, bolesnima, djeci i sl.) te svima ostalima kojima je potrebno
ne zaboravite kućne ljubimce, pokušajte ih smiriti i staviti u transportere, ako ne uspijete pobrinut ćete se za njih kasnije, kad to bude sigurnije za vas
Na otvorenom
odmaknite se od građevina, stupova, žica, staklenih površina, reklamnih panoa i svega što može pasti na vas
ako ste u središtu grada pokušavajte izbjegavati građevine/objekte koji se mogu urušiti (staklene građevine, građevine pokrivene crijepom i sl.)
U vozilu
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu, dalje od objekata čiji dijelovi mogu pasti i ostanite u vozilu dok opasnosti od podrhtavanja ne prestanu
Ako ste zatrpani
preko lica navucite masku za disanje ili neku tkaninu kako ne biste udisali prašinu
pokušajte obznaniti svoju lokaciju lupanjem po zidovima, cijevima, svjetlosnim (baterija) i zvučnim (zviždaljka) signalima
ne pokušavajte koristiti šibice ili upaljač jer postoji mogućnosti eksplozije zbog curenja plina
ne vičite kako biste spriječili ulazak prašine u dišne organe, sačuvali energiju i kisik