Akcija spašavanja
FOTO Čudo na obali! Vozilo sletjelo u provaliju od 150 metara, vozač sam izašao
Piše D. J. B.,
27. svibnja 2026. @ 11:29
U spašavanju vozača sudjelovali su vatrogasci iz nekoliko vatrogasnih postaja s područja Makarske.
Nevjerojatna nesreća i spašavanje dogodili su se u utorak na području Makarske.
Vozilo je u 5:35 sletjelo s Jadranske magistrale u provaliju duboku 150 metara. Nesreća se dogodila na području Dubaca, a na intervenciju su brzo stigli vatrogasci.
Spašavanje kod Makarske - 1
Foto:
Vatrogasci Brela
“Po dolasku na mjesto intervencije zatekli smo vozilo izvan kolnika, dok je vozač, srećom, uspio sam izaći iz vozila prije dolaska žurnih službi", objavili su Vatrogasci Brela.
Na intervenciji su sudjelovali i Vatrogasci Baška Voda, JVP Makarska, Vatrogasci Zadvarje, Vatrogasci Omiš, uz djelatnike hitne medicinske pomoći i policije.
Vatrogasci su pozvali sve vozače na dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti, posebno na zahtjevnim dionicama poput Dubaca.