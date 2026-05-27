FOTO Čudo na obali! Vozilo sletjelo u provaliju od 150 metara, vozač sam izašao

Nevjerojatna nesreća i spašavanje dogodili su se u utorak na području Makarske.

Vozilo je u 5:35 sletjelo s Jadranske magistrale u provaliju duboku 150 metara. Nesreća se dogodila na području Dubaca, a na intervenciju su brzo stigli vatrogasci.

“Po dolasku na mjesto intervencije zatekli smo vozilo izvan kolnika, dok je vozač, srećom, uspio sam izaći iz vozila prije dolaska žurnih službi", objavili su Vatrogasci Brela.

Na intervenciji su sudjelovali i Vatrogasci Baška Voda, JVP Makarska, Vatrogasci Zadvarje, Vatrogasci Omiš, uz djelatnike hitne medicinske pomoći i policije.

Vatrogasci su pozvali sve vozače na dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti, posebno na zahtjevnim dionicama poput Dubaca.