Moderna novogradnja u Zagrebu koja će se svidjeti onima koji cijene mir i privatnost

Za one koji vole život u kući, stanovi u manjim zgradama predstavljaju idealan spoj privatnosti i komfora kuće te svih prednosti modernog stanovanja u zgradi.

Manje zgrade u kojima se nalazi svega nekoliko stambenih jedinica imaju prednost jer, osim što nude više mira i privatnosti, daju stanarima veći osjećaj zajednice i bolju kvalitetu stanovanja. Takvi se stanovi ne pojavljuju često u oglasnicima, a jedan se sada može pronaći na stranici Bijelo Jaje.

U kvartu koji se sve više razvija

Novi stambeni projekt koji se počinje graditi ove godine u zagrebačkom naselju Blato već sada stavlja u prodaju stanove. U fokusu je četverosobni stan, površine 106,53 kvadratna metra, od čega zatvoreni stambeni dio iznosi 91,34 kvadratna metra.

Luva Real Estate (Foto: PR)

Projekt se gradi u mirnom dijelu Blata, što budućim stanarima osigurava sve prednosti kvalitetne mikrolokacije. S druge strane, kako se lokacija nalazi u zoni razvoja zapadnog dijela grada, u neposrednoj blizini budućeg Jarunskog mosta, to daje stanu dodatnu vrijednost.

Bez obzira na to što je u pitanju mirnija lokacija, u blizini se svejedno već sada nalaze svi važni sadržaji, od autobusne stanice preko trgovina i Arena Centra do škola i vrtića.

Stan je u manjoj zgradi koja obuhvaća samo tri stambene jedinice

Zgrada će biti manja i obuhvaćat će svega tri stambene jedinice. Projektirana je s ciljem da svaki od stanara ima maksimalnu privatnost, ali i dalje funkcionalan prostor za život. Svi su stanovi orijentirani tako da imaju obilje prirodnog svjetla tijekom cijelog dana.

Luva Real Estate (Foto: PR)

U prodaju se stavlja stan s terasom koji će se nalaziti na prvom katu, a pripada mu i jedno parkirno mjesto.

Moderan dizajn i vrhunska oprema podižu stanovanje na višu razinu

Budućim je stanarima osigurana vrhunska oprema koja će im olakšati i poboljšati svakodnevicu. Stan dolazi s danas već nezaobilaznim klima-uređajima u dnevnom boravku i sobama, kao i individualnim dizalicama topline i podnim grijanjem.

Luva Real Estate (Foto: PR)

Kod gradnje se pazi na svaku sitnicu, a to se vidi u detaljima kao što je izbor stakla. Ovdje su zato troslojna LOW-E stakla punjena argonom, koja će povećati energetsku učinkovitost doma i pomoći zadržati toplinu tijekom zime. Uz vrhunsku toplinsku izolaciju, stanovi imaju i dobru zvučnu izolaciju.

Za izgradnju je odabrana tvrtka koja iza sebe ima više od dvadeset godina iskustva, a specijalizirani su baš za projekte kao što je ovaj, manje stambene jedinice i urbane vile. Za sve ostale informacije o stanu posjetite stranicu Bijelo Jaje.