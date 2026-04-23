Stiže li novo, jeftinije gorivo? Ovo je plan EU-a

Europska komisija razmatra uvođenje novog, potencijalno jeftinijeg goriva koje bi moglo ublažiti rast cijena na benzinskim postajama. Riječ je o gorivu E20, koje sadrži 20 posto bioetanola, a za njegovo šire uvođenje na europsko tržište nužna je izmjena postojeće Direktive EU o kvaliteti goriva.

Prema važećim pravilima, maksimalni udio etanola u benzinu ograničen je na 10 posto (E10). No, kako proizlazi iz pisma predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen upućenog zastupnicima u Europskom parlamentu Peteru Lieseu, Jensu Giesekeu i Norbertu Linsu, Bruxelles ozbiljno razmatra povećanje tog udjela, piše Bild.

"Komisija potvrđuje ulogu koju mješavine biogoriva s višim udjelom mogu imati u dekarbonizaciji postojećih voznih parkova. Kao dio revizije okvira politike goriva, razmotrit će se odobravanje viših razina etanola (E20), uzimajući u obzir pitanja kompatibilnosti s postojećim motorima te potrebu poticanja ulaganja u napredna biogoriva", navodi se u pismu.

E20 je zasad dostupan tek na ograničenom broju benzinskih postaja, ponajviše u Njemačkoj, no uvođenje na razini cijele Europske unije moglo bi značajno promijeniti tržište goriva.

Unutar Europske pučke stranke ovaj se potez smatra važnim iskorakom. Zastupnik Peter Liese ističe kako bi biogoriva mogla igrati ključnu ulogu u smanjenju troškova za građane.

"Biogoriva su ključ za smanjenje cijena goriva. To je rješenje koje djeluje odmah i ne zahtijeva novu infrastrukturu. Riječ je o konkretnom doprinosu zaštiti klime koji izravno utječe na milijune Europljana", rekao je.

Sličnog je stava i Jens Gieseke, koji naglašava da su održiva biogoriva važan alat za brzu i društveno prihvatljivu dekarbonizaciju prometa.

"Za automobilsku industriju i potrošače, E20 je rješenje koje već danas funkcionira. Proizvođači poput BMW-a, Volkswagena i Mercedesa već su odobrili korištenje ovog goriva u novijim motorima", istaknuo je.

Norbert Lins dodatno naglašava gospodarski aspekt ove inicijative.

"Domaći bioetanol stvara dodatnu vrijednost u ruralnim područjima i jača sigurnost opskrbe u Europi", poručio je.

Podršku dolasku E20 goriva daje i Njemačko udruženje automobilske industrije (ZDK). Njegov predsjednik Thomas Peckruhn ističe kako bi ovo gorivo moglo povećati udio obnovljivih izvora u prometu, smanjiti emisije CO₂ i pritom iskoristiti postojeću infrastrukturu.

"E20 može značajno povećati udio obnovljivih izvora energije u gorivu, kratkoročno smanjiti emisije CO₂ u voznom parku i istodobno omogućiti učinkovito korištenje postojeće infrastrukture. Ključno je, međutim, da proizvođači vozila odobre njegovu uporabu", upozorio je.

Rasprava o biogorivima dodatno je intenzivirana energetskom krizom, a osim benzina, sve se više govori i o alternativama za dizel. U tom se kontekstu posebno ističe ulje repice kao potencijalna zamjena.

Prema stručnjacima, ulje repice po svojim je svojstvima vrlo slično dizelskom gorivu. Iako ima nešto niži energetski sadržaj po litri, njegova veća gustoća gotovo u potpunosti nadoknađuje tu razliku. Osim toga, dizelski motori u načelu mogu koristiti i biljna ulja, što ovu opciju čini dodatno zanimljivom u potrazi za održivijim rješenjima.