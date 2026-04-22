Šok za vozače diljem Europe: Ovo su podaci o skoku cijena, evo gdje se nalazi Hrvatska

Eurostat je objavio zanimljiv prikaz rasta cijena goriva u veljači i ožujku ove godine. Cijene su u Europskoj uniji porasle za 12,9 posto u odnosu na prethodnu godinu, a sve zbog utjecaja krize na Bliskom istoku.

I dok su do veljače cijene goriva i maziva padale, u ožujku je rast bio vrlo izražen u odnosu na mjesec prije. Najveći porast imale su Njemačka i Rumunjska, veći od 19 posto, a prati ih Nizozemska. Najmanji rast, pa čak i pad u cijenama imale su Mađarska i Slovenija. Hrvatska se nalazi u donjoj sredini, dakle nije ni približno među najskupljima, ali nije ni u najnižem cjenovnom razredu.