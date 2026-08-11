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EU oštro upozorio Vučića zbog izjava o Kosovu

PišeHina, 11. kolovoza 2026. @ 15:00 komentari
Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Foto: Cropix
Vučić je u nedjelju izjavio da je već pozvao stručnjake, građevinski sektor i inženjere zbog promjene vodotoka rijeke Ibar.
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