Zaluđenost korejskom kulturom završila tragično. Tri djevojčice izgubile život: "Koreja je naša najveća ljubav"

Na prvi pogled bezazlena "zaluđenost" korejskim filmovima, serijama i glazbom rezultirala je strašnim događajem.

Tri sestre u Indiji preminule su nakon što im je otac oduzeo mobitel, navodno ih je to jako uzrujalo. Događaj je doveo do toga da se djevojčice bace s devetog kata zgrade u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, piše Daily mail.

Djevojčice Pakhi (12), Prachi (14) i Vishika (16) zaključale su se u sobu, a kada su roditelji shvatili što se događa i razbili vrata, već je bilo prekasno.

Kasnije je objavljeno da su dvije sestre možda slučajno pale dok su pokušavale zadržati treću sestru. Navodno su djevojčice bile opsjednute korejskom kulturom do te granice da su uzele korejska imena.

"Tata, oprosti, Koreja je naš život, Koreja je naša najveća ljubav, što god kažeš, ne možemo je se odreći", napisale su djevojčice ocu u oproštajnom pismu, koje je pronađeno.

Navodno, njihovo pretjerano korištenje mobitela počelo je još za vrijeme COVID-19 pandemije kada su djevojčice odustale i od škole.

Sve je vidio susjed, koji je pozvao hitnu i policiju, ali trebalo im je sat vremena da dođu.

"U zemlji u kojoj se pizza, hamburgeri i namirnice dostavljaju za deset minuta, hitnoj pomoći trebalo je sat vremena da stigne. To je tužna stvarnost", naglasio je susjed.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01/2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam. U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete ili tinejdžer nazovite na besplatni broj 116-111.

A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati. Na Hrabrom telefonu potpuno anonimno djeca i tinejdžeri mogu i chatati, a mogu poslati i e-mail. Roditelji savjet mogu potražiti i na forumu.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već više od 30 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr