Zbog gripe i covida najveća bolnica u Istri ograničila posjete pacijentima

S ciljem dodatne zaštite najrizičnijih bolesnika pulska Opća bolnica uvela je nove mjere vezane uz posjete pacijentima, sukladne aktualnoj epidemiološkoj situaciji vezanoj za povećanje broja oboljelih od gripe i covida u Istri.

Prema informacijama iz bolnice, na Odjelu internističke onkologije s hematologijom, koji djeluje u sklopu Službe za internu medicinu, posjete su ograničene na jednu osobu po pacijentu, a trajanje posjeta ne smije biti dulje od 15 minuta. Istodobno je uvedena obveza nošenja zaštitnih kirurških maski za sve osobe koje ulaze na te odjele, uključujući posjetitelje, pacijente i zdravstvene djelatnike, tijekom cijelog boravka u zatvorenom prostoru.

Bolnica u priopćenju podsjeća i na poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera, poput redovitog pranja i dezinfekcije ruku te održavanja fizičkog razmaka kada god je to moguće.

Iz pulske bolnice ističu kako je cilj uvođenja ovih mjera u toj najvećoj istarskoj zdravstvenoj ustanovi očuvanje sigurnog okruženja za pacijente, osobito one iz rizičnih skupina, kao i smanjenje rizika od širenja infekcija unutar bolničkog sustava.

Mjere se uvedene u ponedjeljak i primjenjuju se do daljnjega, odnosno do nove epidemiološke procjene, uz apel posjetiteljima na razumijevanje i suradnju.