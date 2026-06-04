SpaceX izlazi na burzu, a Musk ulazi u povijest - kao prvi mogući bilijunaš na planetu

Ako se brojke iz SpaceX-ove dokumentacije pokažu točnima, ta američka tvrtka imat će najveći izlazak na burzu u povijesti. SpaceX je u srijedu priopćio da planira prikupiti do 65,9 milijardi eura putem inicijalne javne ponude (IPO), prodajom 555,6 milijuna dionica po cijeni od 135 dolara.

SpaceX bi time nadmašio 22,8 milijardi eura koje je 2019. godine prikupio Saudi Aramco, a procjena vrijednosti tvrtke tada bi bila na oko 1,63 bilijuna eura.

Ažurirani IPO dokumenti otkrivaju razinu kontrole koju šef SpaceX-a Elon Musk ima nad tvrtkom. Kao glavni izvršni direktor, glavni tehnički direktor i predsjednik, njegov utjecaj proizlazi iz 5,22 milijarde dionica klase B koje nose deset glasova po dionici, prenosi agencija AP.

Musk ulazi u povijst kao prvi bilijunaš?

Forbes procjenjuje Muskovo trenutno bogatstvo na oko 760 milijardi eura, dok njegov udio u SpaceX-u vrijedi oko 500 milijardi eura, temeljem procjene tvrtke od približno 1,15 bilijuna eura. Procjena od 1,63 bilijuna eura povećala bi njegovo bogatstvo za oko 205 milijardi eura, čime bi ušao u status prvog bilijunaša na svijetu, s 1.049 bilijuna dolara (965 milijardi eura) iako je velik dio njegova bogatstva i dalje vezan uz dionice koje nije unovčio.

Financijski rezultati tvrtke pokazuju drukčiju sliku od visoke valuacije. SpaceX je prošle godine ostvario oko 17,2 milijarde eura prihoda, ali je zabilježio operativni gubitak od oko 2,4 milijarde eura. Dokumentacija navodi da su se gubici nastavili i tijekom ove godine.

SpaceX-ova misija

IPO ponuda SpaceX-a odstupa od uobičajenih IPO dokumenata zbog dugoročnih ambicija koje opisuje. U dokumentu se navodi da bi se sredstva mogla koristiti za povratak ljudi na Mjesec te potencijalno i za misije na Mars.

Jedan dio dokumenta opisuje potrebu za izgradnjom trajnog ljudskog naselja na Crvenom planetu s najmanje milijun stanovnika, kako bi se izbjegle egzistencijalne prijetnje koje bi čovječanstvo mogle dovesti do "iste sudbine kao i dinosaure". Drugim riječima, SpaceX želi reći da time želi izbjeći izumiranje čovječanstva.

Ambicije u području umjetne inteligencije i očekivanja tržišta

Umjetna inteligencija prikazana je kao ključni element budućeg razvoja SpaceX-a. Tvrtka navodi da vidi potencijalne prihode iz umjetne inteligencije do 26,5 bilijuna dolara, no ta procjena ovisi o Muskovu planu postavljanja podatkovnih centara u svemir, što trenutno nije tehnološki izvedivo.

Analitičar IDC-a Arnal Dayaratna rekao je za AP da je xAI-jev AI model Grok "manje impresivan od svega što vidimo od bilo kojeg velikog igrača u tom području, bilo da je riječ o OpenAI-u, Anthropic-u ili Googleovu Geminiju".

SpaceX planira uvrštenje na Nasdaq pod oznakom SPCX, a trgovanje dionicama te tvrtke bi moglo započeti već sljedeći tjedan.

"Taj izlazak na burzu predstavlja prvi veliki test za javna tržišta nakon godina prigušene IPO aktivnosti, pri čemu SpaceX otvara put AI divovima Anthropic-u i OpenAI-u koji bi trebali uslijediti", smatra Dan Ives, analitičar Wedbush Securitiesa, američke financijske i investicijske tvrtke. Ives dodaje i kako očekuje veliko spajanje Muskovih giganata Tesle i SpaceX-a 2027. godine, prenosi agencija AP.