Objavljene fotografije Vučićevih ljudi na tajnom zadatku: Crna Gora ih ne pušta u zemlju

Dio Srba koji je u srijedu sletio u crnogorsku zračnu luku ima kriminalni dosje.
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Procurile su fotografije skupine srpskih državljana, koja je u srijedu prijepodne čarter-letom doputovala u Crnu Goru te je zadržana na aerodromu Tivat. Zrakoplovom kompanije Air Serbia u Tivat je sletjelo 90 putnika.
Kako doznaju Vijesti, među putnicima u avionu bilo je i osoba s kriminalnim dosjeom.
Muškraci koje je zaustavila crnogorska policija nisu željeli odgovoriti na pitanja kojim su povodom doputovali u Crnu Goru, a Uprava policije vjeruje da su imali zadaću neformalno osiguravati boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu EU – zapadni Balkan u Tivtu.
"Zabranjen im je ulaz. Prvim letom će biti vraćeni u Beograd", rekao je sugovornik Vijesti iz vrha Uprave policije.
Fotografije Srba koji su zadržani na aerodromu pogledajte OVDJE.