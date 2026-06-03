Objavljene fotografije Vučićevih ljudi na tajnom zadatku: Crna Gora ih ne pušta u zemlju

Procurile su fotografije skupine srpskih državljana, koja je u srijedu prijepodne čarter-letom doputovala u Crnu Goru te je zadržana na aerodromu Tivat. Zrakoplovom kompanije Air Serbia u Tivat je sletjelo 90 putnika.

Kako doznaju Vijesti, među putnicima u avionu bilo je i osoba s kriminalnim dosjeom.

Muškraci koje je zaustavila crnogorska policija nisu željeli odgovoriti na pitanja kojim su povodom doputovali u Crnu Goru, a Uprava policije vjeruje da su imali zadaću neformalno osiguravati boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu EU – zapadni Balkan u Tivtu.

"Zabranjen im je ulaz. Prvim letom će biti vraćeni u Beograd", rekao je sugovornik Vijesti iz vrha Uprave policije.

Fotografije Srba koji su zadržani na aerodromu pogledajte OVDJE.