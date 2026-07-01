Papa ih je upozorio! Ponovili potez koji je šokirao Crkvu prije gotovo 40 godina

Gotovo 40 godina nakon biskupskih ređenja 1988. bez papinskog mandata koja su izazvala prvi sukob s Vatikanom, ultrakonzervativna katolička zaajednica Svećeničko bratstvo svetog Pija X. ponovilo je ovaj čin zaredivši četiri biskupa u srijedu u svom povijesnom uporištu Ecôneu u Švicarskoj.

Prvi je ovo put da je Bratstvo svetog Pija X. (FSSPX), tradicionalistička katolička zajednica koju je osnovao francuski biskup Marcel Lefebvre, zaredilo biskupe od 1988. godine. Broj njihovih sljedbenika diljem svijeta procjenjuje se na 600 tisuća.

Ovaj je "povijesni" dan, izjavio je talijanski svećenik Davide Pagliarani, glavni poglavar zajednice, tijekom svoje propovijedi.

Ignorirajući posljednji apel koji je ovog tjedna objavio Lav XIV., četiri nova biskupa - francuski svećenici Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier, američki Michael Goldade i švicarski Pascal Schreiber - de facto su ekskomunicirani, kao i posljednja dva biskupa koje je Bratstvo dosad imalo.

FSSPX stvari vidi drukčije: "Ne smatramo da sve te kazne i cenzura (...) imaju ikakvu vrijednost", objavio je Foucault Leroux, glavni tajnik, na početku slavlja.

Ova velika misa na latinskom, koja je trajala otprilike četiri sata, održana je na otvorenom pred tisućama vjernika na livadi u Ecôneu u podnožju planine, na istom mjestu gdje je Marcel Lefebvre posvetio četiri biskupa prije 38 godina.

"Ni raskolnički ni neprijateljski"

Služba je održana s velike natkrivene pozornice na kojoj je bilo nekoliko stotina svećenika i časnih sestara, dok su vjernici izvan šatora slavlje mogli pratiti uz pomoć prijenosa na ekranu.

Najprije je ravnicu Ecône poškropila lagana kiša, a onda se na nj tijekom završnih obreda obrušio pljusak praćen grmljavinom, pa su neki od vjernika pratili događaj do kraja pod kišobranima i kabanicama.

Tijekom ceremonije, četiri opata ležala su na trbuhu tijekom pjevanja litanije svetaca, a onda su na njih biskupi položili ruku. Središnja je to gesta biskupskog ređenja, nakon čega je slijedilo pomazanje svetom krizmom uz pjevanje Veni Creator.

Za Vatikan ređenje biskupa bez Papina odobrenja izravan je čin neposlušnosti, koji podrazumijeva automatsko izopćenje i zaređenih biskupa i onih koji su ih zaredili te predstavlja "raskolnički čin".

Papa Lav XIV. uputio je Bratstvu posljednji apel, zahtijevajući u pismu od 29. lipnja da "odustane od svog plana", naglašavajući da u slučaju "raskolničkog čina", sakramenti - poput braka ili ispovijedi - koje daju biskupi Katolička Crkva više neće priznavati.

No Bratstvo tvrdi da "nije ni raskolničko ni neprijateljski nastrojeno prema Crkvi".

"Radije bismo odabrali smrt"

„Za nas je raskolništvo najgora stvar koja nam se može dogoditi; radije bismo umrli nego bili raskolnici“, rekao je ovog tjedna za AFP otac Michel Rion, profesor teologije u sjemeništu Ecône, jednom od pet sjemeništa Bratstva diljem svijeta.

Ova zajednica u potpunosti odbacuje promjene u Crkvi od Drugog vatikanskog koncila (1962.-1965.), kojima je ta institucija duboko transformirana. Njezini članovi pridržavaju se strogog tumačenja doktrinarne i liturgijske tradicije, posebno mise tridentskog obreda, koju karakterizira upotreba latinskog jezika i svećenik koji služi leđima okrenut kongregaciji.

Godine 1988. papa Ivan Pavao II. već je apelirao na Bratstvo da se ostavi ređenja novih biskupa, ali u tome nije uspio. Tada je zaređenje dovelo do trenutne ekskomunikacije, koju je potom 2009. ukinuo papa Benedikt XVI.

Njegov nasljednik, Franjo, ponovno je uspostavio valjanost ispovijedi i brakova 2015. godine. Lav XIV. im je također prošlog listopada pružio maslinovu grančicu slaveći misu na latinskom jeziku u bazilici sv. Petra u Rimu, iako je Franjo strogo ograničio ovaj obred.

Družba, koja danas ima 751 svećenika, 264 bogoslova i gotovo 800 bogomolja u 77 zemalja, opravdava svoju inicijativu "nužnošću": trenutačno ima samo dva aktivna biskupa, što ograničava njezinu sposobnost rasta.

Iako je utjecajna u određenim konzervativnim krugovima, ostaje manjina unutar Katoličke Crkve i njezinih otprilike 1,3 milijarde vjernika.