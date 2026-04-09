Bivši izraelski premijer žestoko udario na Netanyahua: "Eksplodiralo nam je u lice. Ne mogu pobijediti neprijatelja"

Bivši izraelski premijer Naftali Bennett pridružio se oporbi u kritikama vladi zbog primirja s Iranom.

Rekao je da premijer Benjamin Netanyahu nije uspio postići ciljeve rata te da će to "ostaviti Izrael suočen s osvetoljubivim Iranom", koji će biti još odlučniji u namjeri da posjeduje nuklearno oružje.

"Razlog zašto se toliko ljudi večeras osjeća razočarano jest taj što nam je vodstvo prodalo iluzije. Sva njihova prazna obećanja eksplodirala su nam u lice. Nažalost, svatko od nas svojim očima vidi da Hamas postaje sve jači. Hezbolah i Iran stoje na vlastitim nogama, a to se događa jer vlada koja iznutra demontira Izrael ne može pobijediti neprijatelja izvana", rekao je u televizijskom prijenosu uživo.

Odgađajući akcije protiv Irana, Hezbolaha i Hamasa godinama, vlada im je omogućila da "narastu do monstruoznih razmjera", dodaje, pozivajući na osnivanje državne istražne komisije i hitno regrutiranje ultraortodoksnih židova, piše Times of Israel.

Naftali Bennett obnašao je dužnost premijera Izraela od 2021. do 2022. Bio je vođa stranke Nova desnica od 2018. do 2022., a prethodno je vodio vjersku cionističku i krajnje desničarsku političku stranku Židovski dom između 2012. i 2018.

Bennett je ušao u politiku 2006. kao šef kabineta Benjamina Netanyahua, dužnost je obnašao do 2008. godine. Kasnije je bio ministar gospodarstva i vjerskih službi, ministar obrazovanja i ministar obrane.