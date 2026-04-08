Iran i Trump proglasili pobjedu! Izrael pristao na pauzu, pa poručio: "To ne uključuje ovu zemlju"

Britanski premijer otputovao u Zaljev Britanski premijer Keir Starmer Britanski premijer, gdje će se sastati s pripadnicima Kraljevskog ratnog zrakoplovstva i obratiti vojnicima. Posjet je planiran prije objave primirja. Starmer je pozdravio dogovor o primirju, rekavši da donosi olakšanje regiji i svijetu te naglasio da ga treba održati, pretvoriti u trajni sporazum i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. Tijekom dana trebao se sastati s partnerima iz Zaljeva i regionalnim čelnicima, no nije objavljeno s kim točno.

Šef zrakoplovnog tijela: Trebat će mjeseci za oporavak i nakon otvaranja tjesnaca Šef Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA), Willie Walsh upozorio je da će, čak i ako Iran ponovno otvori Hormuški tjesnac, trebati mjeseci da se oporavi opskrba mlaznim gorivom zbog poremećaja u rafinerijama na Bliskom istoku. Iako je cijena nafte pala ispod 100 dolara nakon Trumpovog dogovora o dvotjednom primirju, Walsh kaže da će gorivo za avione i dalje ostati skuplje. Zrakoplovne kompanije u Aziji već smanjuju letove i traže alternativna rješenja, a najpogođenije su zemlje koje ovise o uvozu.

Trump: "Zaradit će se velik novac" Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac. "Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i ondje bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro. Odradit će se puno toga dobroga! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove", rekao je Trump Ponovno otvaranje Hormuza omogućio bi bliskoistočnim izvoznicima da otpreme značajne količine nafte koje su zarobljene u Zaljevu od početka rata. Oko 130 milijuna barela sirove nafte i 46 milijuna barela rafiniranih goriva trenutačno pluta na otprilike 200 tankera u regiji, prema podacima analitičke tvrtke Kpler.

Vođa izraelske oporbe: "Ovo je najveća diplomatska katastrofa u povijesti" Čelnik izraelske oporbe Yair Lapid oštro je kritizirao premijera Benjamina Netanyahua nakon što su SAD i Iran dogovorili dvotjedno primirje. "Ovako veliku diplomatsku katastrofu nismo imali u cijeloj svojoj povijesti. Izrael uopće nije bio za stolom kada su se donosile odluke koje se tiču same srži naše nacionalne sigurnosti", objavio je na X-u. Dodao je da je izraelska vojska "izvršila sve što se od nje tražilo, a javnost pokazala iznimnu otpornost", no da je Netanyahu "podbacio diplomatski i strateški te nije ispunio nijedan cilj koji je sam postavio". "Trebat će nam godine da popravimo diplomatsku i stratešku štetu koju je Netanyahu prouzročio zbog oholosti, nemara i nedostatka strateškog planiranja", poručio je.

Izrael naredio evakuaciju u dijelu Libanona Izraelska vojska izdala je hitno upozorenje na evakuaciju stanovnicima obalnog libanonskog grada Tira. "Radi vlastite sigurnosti, odmah napustite svoje domove i premjestite se sjeverno od rijeke Zahrani", poručio je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) na Telegramu. IDF je rekao da je meta u tom području Hezbolah. Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua ranije je priopćio da Libanon nije uključen u primirje između SAD-a, Izraela i Irana.

Više država podržalo primirje Glavni tajnik UN-a António Guterres pozvao je sve strane da "ispune svoje obveze i pridržavaju se uvjeta sporazuma", australski premijer Anthony Albanese nazvao je vijest pozitivnom i izrazio nadu u trajnu deeskalaciju, ali je kritizirao ranije Trumpove izjave o napadima na civilnu infrastrukturu. Iz Japana su poručili da je riječ o pozitivnom razvoju te su naglasili važnost smirivanja situacije i sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac. Irak i Egipat također su pozdravili dogovor kao korak prema smanjenju napetosti i jačanju stabilnosti u regiji. Oman, ključni sugovorniku pregovorima, rekao je da pozdravlja objavu prekida vatre i pohvalio je ulogu Pakistana u posredovanju,

Iranci spaljuju američke i izraelske zastave nakon objave primirja Provladini prosvjednici okupili su se u Teheranu tijekom noći nakon objave dvotjednog primirja između SAD-a i Irana, piše Sky News. Slike prikazuju mnoštvo koje skandira i drži iranske zastave, a neki nose slike iranskog vrhovnog vođe Mojđabe Hamneija, čiji je otac i prethodnik, Ali Hamnei, ubijen tijekom prvog vala američko-izraelskih napada. U Washingtonu i Seattleu se održavaju prosvjedi protiv rata.

Izrael podržava pauzu, ali isključuje Libanon Izrael podupire odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o dvotjednoj obustavi napada na Iran, no primirje ne uključuje Libanon, priopćio je u srijedu ured premijera Benjamina Netanyahua. Izraelski premijer podržava američki potez pod uvjetom da Teheran odmah ponovno otvori Hormuški tjesnac i prekine napade na Sjedinjene Države, Izrael i zemlje u regiji, navodi se u izjavi, prenosi Reuters. Dodaje se da je Washington obavijestio Izrael kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima. Dvojica dužnosnika Bijele kuće ranije su potvrdila da je Izrael pristao na dvotjedno primirje i obustavu bombardiranja Irana, dok je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je posredovao u postizanju dogovora, objavio na mreži X da sporazum uključuje i prekid izraelskih operacija u Libanonu.

Velike promjene na burzama nakon proglašenja primirja Cijene nafte su u srijedu naglo pale, obveznice su ojačale, a burze snažno porasle, nakon što je dvotjedno primirje na Bliskom istoku protumačeno kao mogući korak prema trajnijem miru i ponovnom pokretanju izvoza nafte i plina iz zemalja Perzijskog zaljeva.

Iran objavio svoje uvjete za prekid vatre Iranski mirovni plan u deset točaka, predan Sjedinjenim Državama s ciljem okončanja rata na Bliskom istoku, predviđa da Washington prihvati nastavak iranskog programa obogaćivanja urana te potpuno ukidanje svih sankcija, prenose iranski mediji.