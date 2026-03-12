Zašto novi vrhovni vođa ne pokazuje lice? "Iranom upravlja duh ajatolaha, konce vuče netko drugi"

Mojtaba Hamenei, novi vrhovni vođa Irana, izazvao je brojne spekulacije nakon što je državna televizija objavila njegovu pisanu izjavu - ali bez njegova pojavljivanja u javnosti. U poruci, pročitanoj u četvrtak popodne na državnoj televiziji, Hamenei je poručio da Iran neće odustati od osvete za poginule Irance te da će nastaviti napade na američke baze u regiji, iako istodobno tvrdi da želi dobre odnose sa susjednim državama.

Istovremeno kruže neprovjerene informacije da se Hamenei nalazi u teškom stanju u bolnici u Teheranu, navodno s ozbiljnim ozljedama zadobivenim tijekom zračnog napada u kojem je ubijen njegov otac, bivši vrhovni vođa Ali Hamenei. Zbog stroge kontrole informacija i internetske blokade koja je na snazi u Iranu, njegovo stvarno stanje nije moguće potvrditi.

U međuvremenu analitičari tvrde da zemlju operativno vode zapovjednici Iranske revolucionarne garde, dok rat u regiji eskalira. Sukobi između Irana, SAD-a i Izraela šire se preko saveznika poput Hezbolaha, a napadi na brodske rute kroz Hormuški tjesnac podigli su cijene nafte i povećali strah od sve šireg regionalnog sukoba.

Zbog toga se sve češće govori o scenariju koji zvuči poput političkog trilera: Iranom možda upravlja "duh ajatolaha" - vođa koji postoji samo na papiru, dok stvarnu moć drže ljudi iza kulisa, analizira Daily Mail.