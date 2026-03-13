Na tankeru usred ratnog sukoba petero hrvatskih pomoraca! "U kontaktu smo sa zapovjednikom"

Pet hrvatskih pomoraca nalazi se na brodu Tankerske plovidbe u Perzijskom zaljevu, u području u samoj blizini ratnih sukoba i iranskih napada.

Riječ je o brodu AP Astarea iz flote Atlantske plovidbe kojim upravlja Tankerska plovidba, a trenutačno se nalazi u Perzijskom zaljevu, u vodama Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Na brodu se nalaze 22 člana posade, od kojih su petorica hrvatske nacionalnosti. Kompanija je u redovnom kontaktu sa zapovjednikom i stanje je zasad zadovoljavajuće. Brod je opskrbljen zalihama te smatramo kako je trenutačno na sigurnoj poziciji, a u slučaju potrebe moguće je organizirati smjenu posade", izjavila je voditeljica odnosa s investitorima i javnosti Tankerske plovidbe Sanja Putica za N1.

U Perzijskom zaljevu blokirano je više od 150 brodova, neki od njih bili su izloženi iranskim napadima, no kako se čini, brod Tankerske plovidbe nije ugrožen, a posada ima konkretne upute za moguće neželjene situacije.

"Nikakav komercijalni pritisak od strane kompanije neće se brodu nametati nauštrb sigurnosti, a prolaz Hormuškim tjesnacem će se odgoditi do daljnjega, dok se situacija ne stabilizira", naglasila je Putica.

Ostali hrvatski pomorci, njih oko 250, nalazi se s druge, sigurnije strane Hormuškog tjesnaca, u Omanskom zaljevu.

"Oko 250 hrvatskih pomoraca nalazi se na brodovima koji stoje u Omanskom zaljevu. Svi su dobro i nitko od njih nije napadnut, odnosno nisu napadnuti brodovi na kojima se nalaze", rekao je glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan za N1.