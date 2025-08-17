Objavili snimku: Zaštitari premlatili slovenske turiste u Istri - "Udarili su je, pala je na terasu"

Više slovenskih turista ozlijeđeno je na plaži u Savudriji, odmah ispod hotela Kempinski, gdje su ih brutalno napali hrvatski zaštitari. Djevojka je završila s dubokom ranom na čelu.

Kako su ispričali za slovenske medije, turisti su se oko 22 sata spustili na plažu, a nakon nekog vremena su im prišli zaštitari hotela.

"Nakon otprilike sat ili sat i pol, prišao nam je zaštitar hotela i na ne baš lijep način pokušao nas maknuti s plaže. Pitali smo ga u čemu je problem, kako ne bismo nikoga uznemiravali. Ni na plaži nije bilo nikoga, rekao je da bismo trebali nestati i da nas više ne smije ovdje vidjeti", ispričali su za 24ur.

Nakon toga je pozvao svog kolegu, koji je, kako su ispričali Slovenci, bio vidno agresivan. Ponovili su da ne vide u čemu je problem i da po potrebi mogu pozvati policiju. Htjeli su pričekati policiju u obližnjoj kući 20 metara od plaže.

"U tom trenutku stigao je treći zaštitar i rekao jednom od svojih kolega da ne ide gore, on ga je izbjegao i krenuo prema stubama. Tada smo i ostali htjeli otići, povukao me za majicu, pa sam izvukao telefon i počeo snimati", opisala je jedna od žrtava.

Tu je krenula tučnjava. Djevojku su zaštitari navodno udarili nogom dok je padala na tlo.

"Zatim su je udarili i pala je na terasu ispod. Tada su to čuli susjedi s gornjeg kata i sišli. Zaštitari su počeli napuštati plažu, a mi smo došli i pozvali hitnu pomoć i policiju", ispričao je Slovenac.

Video incidenta možete pogledati OVDJE.

Direktor hotela, Ninoslav Vidović, obaviješten je o incidentu i distancira se od njega. Za 24ur je rekao da je incident izazvala zaštitarska služba, koja je vanjski angažirani partner hotela. Na pitanje što su zaštitari radili na plaži i po čijem nalogu te hoće li biti zamijenjeni u hotelu, direktor nije htio odgovoriti.