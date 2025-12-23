Isplati se raditi domaće kolače? Neki za blagdane pripremaju čak 16 vrsta kolača!

Božićni blagdani u Slavoniji ne mogu proći bez slatkog deserta. Dok jedni i dalje peku domaće kolače, drugi se odlučuju za kupovne.

Neki, poput Tanje Elveđi, prave i do 16 različitih vrsta, što zahtijeva dane priprema, ali smatraju da se isplati jer su okusi i tradicija neprocjenjivi. Za one koji nemaju vremena, kupovni kolači nude praktičnost i više različitih vrsta u paketu, a cijena im je prihvatljiva.

Mnogi Slavonci i dalje čuvaju tradiciju i uključuju unuke u pripremu, što, kako kažu, daje dodatnu čar i zadovoljstvo. S druge strane, stariji ili oni koji su zauzeti pred blagdane biraju kupovno kako bi imali gotove kolače bez previše pečenja.

I dok se mišljenja razlikuju, jedno je sigurno, a to je da blagdanska trpeza bez slatkog deserta nije zamisliva.

