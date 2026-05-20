FOTO Zabrinjavajuće otkriće nakon ruskog napada: "Budite iznimno oprezni"

Ruske rakete s bojnim glavama koje sadrže osiromašeni uranij pronađene su nakon napada na ukrajinsku Černihivsku oblast prošlog mjeseca, objavila je u srijedu Sigurnosna služba Ukrajine (SBU).
Povišene razine zračenja otkrivene su na neeksplodiranoj raketi, koja je bila postavljena na modificirani dron Geran-2. Ruske snage koristile su je za gađanje ukrajinskih helikoptera i zrakoplova koji provode misije protuzračne obrane.
Ostaci ruske rakete
SBU je priopćio da su izvor zračenja projektili od osiromašenog uranija, konkretno uranij-235 i uranij-238.
Osiromašeni uranij nusproizvod je obogaćivanja uranija. Otprilike je dva i pol puta gušći od čelika, zbog čega je posebno učinkovit za probijanje teškog oklopa na bojištu.
SBU je, zajedno s jedinicama Državne službe za izvanredne situacije i ukrajinskih Oružanih snaga, osigurao bojnu glavu rakete i prevezao je u skladište radioaktivnog otpada. Zabilježena je razina gama zračenja od 12 mikrosiverta na sat, što znatno premašuje prirodnu pozadinsku razinu zračenja i predstavlja prijetnju ljudskom zdravlju.
SBU je dodatno upozorio ukrajinske građane da budu iznimno oprezni ako naiđu na ostatke dronova, raketa ili drugog streljiva, s obzirom na toksičnost i radioaktivnost osiromašenog uranija.
"Oštećeno ili izgorjelo streljivo predstavlja najveću opasnost jer može osloboditi radioaktivnu prašinu koja je opasna za ljude i okoliš", priopćio je SBU.
Istražitelji SBU-a provode predistražni postupak prema članku 438. Kaznenog zakona Ukrajine, koji se odnosi na ratne zločine, uz postupovni nadzor Černihivskog regionalnog tužiteljstva.