Putin priprema novu ofenzivu, mobilizira sto tisuća ljudi? Pet je mogućih scenarija

Rusija priprema pet mogućih scenarija za širenje rata preko sjevera Ukrajine i planira mobilizirati do 100.000 dodatnih vojnika, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.

U objavi na Telegramu Zelenski je naveo da je održao sastanak stožera na kojem su razmatrani podaci ukrajinskih obavještajnih službi o ruskom planiranju mogućih ofenzivnih operacija na pravcu Černihiv-Kijev.

"Pripremamo odgovore za svaku moguću opciju neprijateljskog djelovanja ako se Rusi doista usude proširiti svoju agresiju. Naše snage u tom sektoru bit će pojačane", rekao je.

Zelenski je dodao da su na sastanku razmotrene i informacije o ruskoj pripremi novih mobilizacijskih mjera koje uključuju "plus 100.000 ljudi".

Rekao je da Ukrajina trenutačno procjenjuje kako Rusija još nema kapacitet za prikrivenu mobilizaciju takvih razmjera, sugerirajući umjesto toga da bi Moskva mogla posegnuti za "političkim odlukama drukčijeg formata", uključujući poteze slične nedavnim postupcima u vezi s moldavskom regijom Pridnjestrovlje.

Zelenski je rekao da se Ukrajina priprema proširiti opseg dalekometnih napada na ruski teritorij, opisujući ih kao "dalekometne sankcije" koje su se već pokazale učinkovitima u smanjenju ruske sposobnosti za vođenje rata.

"Ukrajina će se definitivno braniti, a sada je naš zadatak ojačati našu državu tako da nijedan od pet ruskih scenarija širenja rata preko sjevera Ukrajine ne uspije", rekao je.

Bjelorusija je pokrenula zajedničke vježbe s Rusijom koje uključuju borbenu uporabu nuklearnog oružja i povezane operacije potpore, priopćilo je bjelorusko Ministarstvo obrane u ponedjeljak. Prema Minsku, cilj vježbe je poboljšati spremnost za uporabu "modernih sredstava uništenja, uključujući posebno streljivo".

Zelenski je u petak rekao da ukrajinske obavještajne službe imaju dokaze da Rusija pokušava dublje uvući Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine, a potencijalno i u buduće operacije protiv zemalja NATO-a, javlja Kyiv Post.

Rekao je da Kijev prati kontakte između ruskih dužnosnika i bjeloruskog čelnika Aleksandra Lukašenka, usmjerene na povećanje uključenosti Minska u ruske vojne planove, uključujući moguće operacije prema sjeveru Ukrajine ili protiv država NATO-a.

Ranije je Lukašenko najavio rotacijsku mobilizaciju odabranih jedinica kako bi se snage pripremile za moguću "kopnenu operaciju", rekavši da se Bjelorusija "priprema za rat", iako se nada da će ga izbjeći.