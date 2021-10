I sutra će biti dosta sunčanog vremena. U nastavku pročitajte vremensku prognozu Darija Brzoje za idućih nekoliko dana.

Prekrasan jesenski dan je iza nas, bilo je sunčano te relativno ugodno: na moru 20-ak stupnjeva, u kopnenim krajevima nešto svježije, oko 13, 14 pa je ljepše bilo na suncu nego u hladu. I sutra dosta slično, mada nije više vikend, no to ne znači da ne možemo uživati u lijepom vremenu.

Još ovaj tjedan sunce zalazi oko 17 sati, a idući vikend pomičemo kazaljku unazad i onda tamo negdje do ožujka sunce nećemo viđati iza radnog vremena.

Sutra će ga svakako biti, pa to lijepo iskoristite. Vrijeme u našim krajevima pod prevladavajućim je utjecajem anticiklone: ipak blizina ovog vrtloga u Sredozemlju u utorak i srijedu donijet će nam više oblaka: na Jadran uglavnom i kišu i pljuskove.

Još jedno jesensko jutro u kopnenom dijelu zemlje počinjemo s maglom, najčešće će je biti po kotlinama i uz rijeke: mjestimice i slab mraz, i to prije svega u gorskim krajevima. Većinom će prevladavati sunčano, a na moru će uz to puhati umjerena, na sjevernom dijelu ponegdje i jaka bura. Jutarnja temperatura, na kopnu od -2 do 3, hladno, dok se na Jadranu očekuje 10ak do najviše 15 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano. Vjetar slab, temperatura 11 ili 12.



Slično očekuje i Slavoniju i Baranju. Većinom sunčano, tijekom dana će zapuhati istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura će biti između 11 i 13 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će dosta sunca, no ovdje prema kraju dana ipak i nešto naoblake. Bura će na moru oslabjeti. Očekujemo oko 17, 18 stupnjeva na Jadranu te između 8 i 12 sutra u gorskoj Hrvatskoj.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom na sjevernom dijelu prema kraju dana uz malo oblaka. Bura će oslabjeti, a poslijepodne će zapuhati jugo, i to prvo na otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 20 stupnjeva.



U utorak ujutro na kopnu prvo mjestimice magla, a potom naoblačenje. Kiše će pri tom biti najvjerojatnije samo u gorskim krajevima. Prema sredini tjedna djelomice sunčano, iako u srijedu još ponegdje prolazno može biti oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura se neće značajnije mijenjati.



Na Jadranu ipak malo drugačije vrijeme. Zbog blizine ciklone koja se nalazi u Sredozemlju, na moru će vrijeme ipak biti promjenjivije. Najavit će ga sutra poslijepodne jugo koje će onda puhati i u utorak. U utorak ovdje na Jadranu može biti i kiše te pljuskova i grmljavine. U srijedu djelomice sunčano, a u četvrtak malo kiše ponovno je moguće, no samo u Dalmaciji. Jugo će već u utorak poslijepodne na sjevernom dijelu okretati na buru koja će u srijedu još i pojačati, a u četvrtak malo oslabjeti. Temperatura se neće značajnije mijenjati, na Jadranu i idući tjedan većinom 20-ak stupnjeva.

