VIDEO Emitiran zabranjeni prilog o zloglasnom megazatvoru: "Posvuda je bilo krvi, plakali su, vrištali. Neki su povraćali i mokrili po sebi"

CBS je u nedjelju emitirao svoju reportažu "60 Minutes" o salvadorskom megazatvoru koji su skupine za ljudska prava osudile zbog teških uvjeta za imigrante deportirane iz SAD-a, tjednima nakon što je mreža povukla taj prilog samo nekoliko sati prije početka emitiranja.

Reportaža o objektu u kojem su smješteni migranti deportirani iz Sjedinjenih Država trebala se emitirati 21. prosinca, a CBS ju je povukao rekavši da je potreban dodatni rad na njoj i da će biti emitirana kasnije.

U nedjeljnoj emisiji dodani su komentari američkog ministarstva domovinske sigurnosti, detalji o kaznenim dosjeima deportiranih i dodatno izvještavanje o jednom od njih s tetovažama, priopćila je mreža.

Sjedinjene Države poslale su stotine uglavnom venezuelskih migranata bez suđenja u objekt poznat kao CECOT.

"Vodstvo CBS Newsa oduvijek je bilo predano tome da se prilog o CECOT-u ​​'60 Minutes' emitira čim bude spreman", objavila je mreža u nedjelju, premda je reportaža greškom emitirana na kanadskoj aplikaciji Global TV u prosincu.

"Prošle godine Trumpova administracija deportirala je stotine Venezuelaca u El Salvador, zemlju s kojom većina nije imala veze, tvrdeći da su teroristi", rekao je CBS u opisu reportaže.

U jednom dijelu reportaže dopisnica Sharyn Alfonsi razgovara s dvojicom Venezuelaca koji su kasnije pušteni, a koji su uvjete u ustanovi opisali kao brutalne i mučne.

Prilog o CECOT-u ​​uključuje optužbe za mučenje deportiranih Venezuelaca poslanih u zatvor i postavlja pitanja o tome kako ih Sjedinjene Države karakteriziraju.

Zatvor El Salvador Foto: Afp

"Samo su me pogledali i rekli mi da sam opasan za društvo", rekao je Venezuelac Muñoz Pinto. Taj 27-godišnji student kaže da nema kriminalni dosje, čak ni prometnu kaznu.

Proveo je gotovo šest mjeseci zatvoren u SAD-u prije nego što je poslan u CECOT s drugim Venezuelcima.

"Kad smo stigli onamo, direktor CECOT-a razgovarao je s nama. Prvo što nam je rekao bilo je da više nikada nećemo vidjeti svjetlo dana", rekao je Muñoz Pinto. "Rekao je: 'Dobro došli u pakao. Pobrinut ću se da nikada ne odete.'"

Venezuelci su rekli da su ih jednom u CECOT-u ​​pretukli, nagurali u skučene ćelije i natjerali da satima kleče. Kažu da su svjetla u ćelijama bila upaljena 24 sata dnevno, da su im hrana i lijekovi uskraćivani, a ista voda koju su imali za kupanje i odlazak u kupaonicu morala se koristiti za piće.

"Posvuda je bilo krvi, vriskova, ljudi su plakali, ljudi koji to nisu mogli podnijeti su mokrili i povraćali po sebi", rekao je Muñoz Pinto. "Kad stignete onamo, već znate da ste u paklu. Ne treba vam nitko drugi da vam to kaže."

Deportirani venezuelski državljanin Wuilliam Lozada Sanchez rekao je u CECOT-u ​​da su u zatvoru morali klečati 24 sata, a oni koji nisu mogli izdržati odvedeni su na "otok".

"Otok je mala soba u kojoj nema svjetla, nema ventilacije, ničega", rekao je Lozada Sanchez. "To je ćelija za kažnjavanje u kojoj ne možete vidjeti ruku ispred lica."

"Mučenje nije imalo kraja", rekao je Muñoz Pinto. "Odveli bi vas tamo i tukli satima, a zatim bi vas danima ostavili zaključane."

Izvješće Human Rights Watcha o uvjetima u CECOT-u ​​navodi da su trojica deportiranih muškaraca koje su intervjuirali detaljno opisala seksualno nasilje koje su počinili čuvari.

Muškarci kažu da su iz dana u dan bili sve slabiji.

"Što smo bili bolesniji i ozlijeđeniji, to je bilo bolje za njih", rekao je Muñoz Pinto.

Živjeli su u skučenim ćelijama s metalnim krevetima naslaganim jedan na drugi. Kažu da nema madraca ni plahti. Zatvorenici su rekli da nisu imali pristup vanjskom prostoru niti kontakt s rodbinom tijekom boravka u CECOT-u.

Reportaža je povučena prošlog mjeseca kad je glavna urednica CBS Newsa Bari Weiss izrazila zabrinutost kod producenata emisije "60 Minutes" zbog priloga i zatražila dodavanje značajne količine novog materijala, rekao je zaposlenik CBS-a za Reuters.

Weiss je izabrana za čelnicu CBS Newsa u listopadu nakon što je matična tvrtka CBS-a Paramount Skydance preuzela online publikaciju koju je osnovala, Free Press.

Bivšu kolumnisticu New York Timesa i Wall Street Journala neki analitičari smatraju spornim izborom jer nikada prije nije vodila televizijsku redakciju ni producirala informativni sadržaj.