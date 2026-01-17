Vraćaju se debeli minusi: Evo kada će biti najhladnije

Stabilna, hladna, kontinentalna zračna masa gura se s istoka nad naše krajeve: dijelom uspijeva i raščistiti oblake, ali se potom prelijeva preko Dinarida uzrokujući jaku i olujnu buru. Uz anticiklonu, sljedećih nekoliko dana ponovno nas očekuju i debeli minusi. Zima je, tako treba i biti, no za razliku od prošlog naleta, ovaj put ozbiljnijeg snijega nema na vidiku. Dobro je da ovog starog, na Sljemenu još uvijek ima 20-ak centimetara, i uglavnom do 10 na nekim drugim mjestima u zemlji pa, iako nije onaj friški, zimske se radosti za najmanje mogu nastaviti i sljedećih dana.



Nedjeljno jutro će ponegdje u unutrašnjosti biti maglovito, na zapadu uglavnom i umjereno do pretežno oblačno. Promjenjivije i u gorju i na sjevernom Jadranu. Pri tom je u gorskoj Hrvatskoj mjestimice moguće malo snijega, poneka pahulja, a na otvorenom moru malo kiše. Na istoku i u Dalmaciji prevladavat će sunčano. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a južnije u Dalmaciji istočnjak i osobito prema otvorenom moru jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -6 do -1, najhladnije u vedroj Baranji i Srijemu, pa je na snazi i Meteoalarm, dok će duž Jadrana biti između 6 i 11 stupnjeva.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, više sunca prema istoku regije, dok najzapadniji krajevi još jednom mogu biti potpuno oblačni. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a dnevna temperatura će biti između -1 i 2 stupnja.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano, te malo vjetrovitije, uz slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Maksimalna temperatura kao i na zapadu, i u najmanje hladnom dijelu dana - bit će hladno, od -1 do +2 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj prevladavat će oblačno, uz mogućnost za vrlo malo snijega. Na sjevernom Jadranu sunčanije, ali promjenjivo. Poneka kap kiše, uglavnom prema otvorenom moru. Puhat će umjerena i jaka, a podno Velebita i olujna bura. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj do 1, a na sjevernom Jadranu 10-ak do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji će i sutra prevladavati sunčano, rijetko i uz umjerenu naoblaku, pri čemu je na udaljenijim otocima prema otvorenom moru moguće malo kiše. Na sjevernom dijelu će puhati umjerena i jaka bura, a južnije istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura, od 10 u zaleđu, do 15-ak stupnjeva na obali i južnodalmatinskim otocima.

Prognoza za tri dana

Prva polovica sljedećeg tjedna donosi sunčanije vrijeme i u zapadne kopnene krajeve. Mada će u jutarnjim satima osobito, biti magle ili niskih oblaka. U Slavoniji, Baranji i posebno Srijemu, sunčano. Vjetar slab, na istoku u ponedjeljak još do umjeren istočni i jugoistočni. Temperatura sve niža, cijeli dan ćemo biti ispod nule, a noću mjestimice i do -10.



Na Jadranu će većinom prevladavati sunčano. Tek u srijedu u Dalmaciji se očekuje porast naoblake s juga, pri čemu će biti moguće malo kiše. Puhat će većinom umjerena bura i istočnjak, samo će u ponedjeljak još na sjevernom Jadranu bura biti jaka i s olujnim udarima. U srijedu vjetar slabi i ponegdje okreće na jugo. Bit će hladnije, osobito na sjeveru.

Sljedeći vikend

Na snazi je upozorenje na hladni val koji može djelovati na zdravlje. Odnosi se na sve kopnene krajeve od ponedjeljka, a već u nedjelju na istok zemlje. Opasnost od hladnog vala je umjerena, što znači da se pri ovakvim uvjetima smrtnost povećava za 5 %. Pripadate li osjetljivim ili rizičnim skupinama, slušajte savjete liječnika i sljedećih dana budite na toplome.