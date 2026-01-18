FOTO 20.000 evakuiranih i 16 mrtvih: Predsjednik Borić proglasio stanje katastrofe

Čileanski predsjednik Gabriel Borić u nedjelju je proglasio stanje katastrofe u dvjema regijama na jugu zemlje, nakon što su veliki požari prisilili najmanje 20.000 ljudi na evakuaciju i za sobom ostavili najmanje 16 mrtvih.

Prema čileanskoj agenciji za šumarstvo CONAF, vatrogasci su se do nedjelje ujutro širom zemlje borili s 24 aktivna požara, a najveći su izbili u regijama Ñuble i Bío Bío, gdje je vlada proglasila izvanredno stanje. Regije se nalaze oko 500 km južno od glavnoga grada Santiaga.

Požar u Čileu - 1 Foto: Afp

"S obzirom na velike šumske požare koji su još uvijek aktivni, odlučio sam proglasiti stanje katastrofe u regijama Ñuble i Biobío. Svi resursi su dostupni", napisao je Borić u objavi na X-u.

Ministar sigurnosti Luis Cordero novinarima je u nedjelju ujutro kazao da je u regiji Bío Bío potvrđeno 15 smrtnih slučajeva. Ukupan broj poginulih od posljedica vatrene stihije porastao je na 16 nakon što je vlada u subotu potvrdila smrtni slučaj u Ñubleu.

Galerija 11 11 11 11

Požari su dosad progutali gotovo 8500 hektara zemlje u tim dvjema regijama te su ugrozili više zajednica koje u njima žive. Zbog toga su vlasti izdale odredbu o evakuaciji. Čileanska agencija za katastrofe Senapred objavila je da je u požarima uništeno najmanje 250 domova i evakuirano gotovo 20.000 ljudi.

Vlasti su izvijestile da su nepovoljni uvjeti, poput jakog vjetra i visokih temperatura pridonijeli širenju šumskih požara i vatrogascima otežavaju kontrolu nad njima. Velik dio Čilea je od ranije pod ekstremnim upozorenjem na velike vrućine. Očekivalo se da će temperature u nedjelju i ponedjeljak doseći i 38 Celzijevih stupnjeva od Santiaga do Bío Bía.

Požar u Čileu - 15 Foto: Afp

Od početka godine u Čileu i Argentini evidentirane su ekstremno visoke temperature i toplinski valovi, a razorni šumski požari ranije ovaj mjesec već su poharali dio Patagonije.