Vraća nam se sunce, ali ne zadugo: Meteorolog otkriva koga će pogoditi hladni val

Bližeći se vikendu, tlak zraka nastavlja rasti, tako će i atmosfera nad našim područjem sljedećih dana biti sve stabilnija kako s istoka bude i dalje jačao greben anticiklone. U subotu u dijelu unutrašnjosti maglovito i sivo, no od nedjelje, a poglavito u sljedećem tjednu, sunca bi posvuda trebalo biti više.

Istodobno nam sa sjeveroistoka kontinenta pritječe i hladniji zrak, koji će u kombinaciji s tom vedrinom u kopnene krajeve već prvim danom sljedećeg tjedna vratiti jače minuse. Ponovno bi noću i ujutro na kontinentu moglo biti ispod -10.

Subota ujutro: na sjeverozapadu zemlje, u središnjoj i dijelu gorske Hrvatske oblačno i mjestimice maglovito, dok će na istoku te duž Jadrana većinom prevladavati sunčano. U unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji, Baranji i Srijemu istočni i jugoistočni vjetar, dok će na većem dijelu Jadrana puhati umjerena bura. Južnije i prema otvorenom moru jugoistočnjak i jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između -2 i 2, a na Jadranu 6 i 10 stupnjeva.

Tijekom dana može proviriti i sunce, no bit će i dosta oblaka na zapadu zemlje. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a dnevna temperatura niža od današnje. Maksimalno 4 stupnja i u najtoplijem dijelu dana.

U istočnim predjelima prevladavat će sunčano, no bit će i vjetrovitije, uz češće umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura će tijekom dana biti oko 5 stupnjeva. U gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno i poslijepodne, na sjevernom Jadranu uglavnom sunčano. Na moru će puhati umjerena i jaka bura, koja navečer može imati i olujne udare. Oko 3 stupnja tijekom dana očekuje se u gorskoj Hrvatskoj, a 12 ili 13 na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano i bit će mrvicu toplije nego na sjevernom Jadranu. Sjevernije bura, slaba do umjerena, južnije istočnjak i jugo, kojeg će biti i prema otvorenom moru. Navečer će više manje posvuda uz obalu okrenuti na buru. Temperatura u najtoplijem dijelu dana između 13 i 16 stupnjeva.

Prognoza za iduća tri dana

Prva polovica sljedećeg tjedna donosi sunčanije vrijeme i u zapadne kopnene krajeve. U stabilnoj atmosferi bit će barem djelomice sunčano, ali ponovno i sve hladnije. Moguće je da će temperatura noću lokalno ponovno ići ispod -10. A i najviša dnevna bi kao i u proteklom tjednu mogla biti ispod nule. Osjet hladnoće dodatno će pojačavati istočni i sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu će biti djelomice ili pretežno sunčano, uz buru i jugo. Na sjevernom dijelu puhat će umjerena, u nedjelju još i jaka i olujna bura, na srednjem dijelu i istočni vjetar, a južnije uglavnom, i prema otvorenom moru, i umjereno jugo. Bit će hladnije, osobito na sjevernom Jadranu, no ne na način kako će to biti u unutrašnjosti. Ipak, bura će, kao i obično, pojačavati osjet hladnoće.

Dakle, u sljedećem tjednu stabilno, sunčana razdoblja, ali još jednom vrlo hladno. Vraća se i hladni val, prema današnjim proračunima umjerena opasnost od hladnog vala na snazi je od nedjelje, zasad, samo za osječku regiju.

Vremenska prognoza, ilustracija Foto: Getty Images