Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Vremenska prognoza

Vraća nam se sunce, ali ne zadugo: Meteorolog otkriva koga će pogoditi hladni val

Piše DNEVNIK.hr, 16. siječnja 2026. @ 20:40 komentari
Vremenska prognoza, ilustracija
Vremenska prognoza, ilustracija Foto: Getty Images
Meteorolog Nove TV Darijo Brzoja otkrio je da će kontinent još biti u minusima, dok će na obali biti i ugodnih 13 – 16 stupnjeva.
Najčitanije
  1. Osijek
    iznenađenje u gradu

    Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
  2. Požar kamiona u tunelu u Austriji - 6
    Autocesta u Austriji

    FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
  3. Obljetnica mirne reintegracije - 1
    OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE

    "Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Nakon kritika o rastu sredstava za udruge, Grad poručuje: Sve ide kroz javne natječaje
Pojašnjenje
Grad Zagreb nakon kritika iz medija: Rast proračuna omogućio je veća izdvajanja za udruge
Fiskalizacija 2.0 nastavlja raditi probleme građanima
"Tražimo potvrdu Vlade..."
Dva tjedna od uvođenje novog sustava - kaos: Nedoumica, pregršt pitanja i problemi s računima
Hajdaš Dončić: Pozivam Plenkovića da prihvati naš prijedlog načina izbora sudaca US
Rat oko sudaca
Hajdaš Dončić: "Plenkovićev model je pogrešan, mogao je tražiti da sudjelujemo u izboru za Miss"
Pripreme za samoborski fašnik su krenule
DUGA TRADICIJA
Samobor slavi jubilarni 200. fašnik, pripreme su počele. Koja je ovogodišnja tema?
Vremenska prognoza: Vraća nam se hladni val
Vremenska prognoza
Vraća nam se sunce, ali ne zadugo: Meteorolog otkriva koga će pogoditi hladni val
WineOs otvorio vrata: "Imamo kompletan proizvod, smještaj, gastronomiju i vino"
Vinari u Osijeku
Prestižni sajam u Slavoniji: "Male vinarije su hrvatska blagodat, treba im pomoći"
Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
iznenađenje u gradu
Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
Obljetnica međunarodnog priznanja i mirne reintegracije
OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE
"Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Majka na noge dignula cijelu BiH zbog
Drama u BiH
VIDEO "Četiri mjeseca ne mogu do kćeri": Majka na noge digla cijelu zemlju, a onda se kći javila videoporukom
Tek što smo preuzeli hrvatsko nebo - problemi: Došlo do kvara na jednom od Rafalea
DOZNAJE DNEVNIK NOVE TV
Incident s Rafaleom: Borbeni zrakoplov morao je prisilno sletjeti!
U kuću nagurao više od 40 stranih radnika, već tri mjeseca nisu dobili plaću
OČAJNI SU
Doveli su ih u Hrvatsku, smjestili u derutnu kuću, a sada već tri mjeseca nisu primili plaću: "Nemamo za hranu, više ne možemo izdržati"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Obljetnica međunarodnog priznanja i mirne reintegracije
OBLJETNICA PRIZNANJA I REINTEGRACIJE
"Hrvati su se vratili u četničko leglo": Obilježava se jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu
Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
iznenađenje u gradu
Građane šokirao prizor na ulici, oglasio se stručnjak: "Nemojte se približavati niti paničariti"
VIDEO Šok u Saboru: Daliju Orešković tijekom rasprave stresla struja
"Jeste li u redu, kolegice?"
VIDEO Šok u Saboru: Daliju Orešković tijekom rasprave stresla struja
show
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Priča o Katie Price
a bila je tako lijepa!
Koliko je operacija previše? Crte lica koje su je proslavile sada su gotovo neprepoznatljive
Preminula tajna kći Freddieja Mercuryja
tek se nedavno saznalo za nju
Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika
zdravlje
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
Imamo brojke
Koliko se živi s rakom pluća? Ovo su stvarne šanse za preživljenje po stadijima bolesti
zabava
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Susret životinja iznenadio gledatelje, ovo se viđa samo jednom u životu
Čovječe!
Susret životinja iznenadio gledatelje, ovo se viđa samo jednom u životu
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
FOTO Zagrebom se danas prošetala Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica - i oduševila nas
Vedra i duhovita
FOTO Zagrebom se danas prošetala Tonka, prva hrvatska humanoidna robotica - i oduševila nas
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Novo istraživanje otkriva
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
sport
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
JE LI IZVEDIVO?
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija Malte pod istragom zbog namještanja utakmica
Sporna su dva susreta
Šok i nevjerica u Beogradu: Reprezentacija pod istragom zbog namještanja utakmica
RUKOMET 2026.: Hrvatska na Euru, raspored i satnice svih utakmica
EUROPSKO PRVENSTVO
RUKOMET 2026.: Hrvatska na Euru, raspored i satnice svih utakmica
tv
Tajne prošlosti: Kriju li se iza osmjeha zle namjere?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kriju li se iza osmjeha zle namjere?
Daleki grad: Gdje je kraj njezinoj okrutnosti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Gdje je kraj njezinoj okrutnosti?
U dobru i zlu: Pripremite se za nove epizode serije "U dobru i zlu" i prisjetite se što se posljednje dogodilo!
U DOBRU I ZLU
Pripremite se za nove epizode serije "U dobru i zlu" i prisjetite se što se posljednje dogodilo!
putovanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
Zimsko povrtno varivo od kupusa recept
Za pola sata
Recept za superfino zimsko varivo od kupusa koje se može napraviti za smiješan novac
Kipuća voda u sudoperu začepljenje cijevi
Velika greška
Ne radite ovo s kipućom vodom kad kuhate tjesteninu, krumpir ili jaja
novac
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Kriptodiplomacija
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
Psiholozi otkrivaju
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
lifestyle
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Barbara Slade Jagodić o prilagođavanju djeci
Trebaju li djeca biti centar svijeta?
Kad sam bila mala, odrasli su bili glavni. Sad kad sam odrasla, djeca su glavna. Nešto ne valja
Najljepša mačka na svijetu je mačak Darlen iz Rusije
Laskava titula
Najljepša mačka na svijetu je Darlen, pogledajte kako je taj mačak svjestan svoje ljepote
sve
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
JE LI IZVEDIVO?
Edin Džeko u Zagrebu dogovara spektakularan transfer!?
Stephan Lupino snimljen u javnom izlasku sa kćeri Zitom Lepen
ne vidimo je često
Prekrasna kći Stephana Lupina ukrala poglede u rijetkom javnom izlasku
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene