Raspetljava se mreža oko serijskog prevaranta: "Uplatio sam joj novce..."

Priča rubrike Poziv o serijskom prevarantu konačno je dobila policijsko-pravosudni epilog. No, tek se sad otkrivaju detalji ogromne mreže - Bruno Ljubić varao je sve, od teško bolesnih, preko onih ranjivih i naivnih, pa sve do opasnih kriminalaca s kojima je dijelio zatvorsku ćeliju.

"Protiv osumnjičenog je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, obzirom da je sudac istrage utvrdio da se radio o osumnjičeniku koji je u dva navrata pravomoćno osuđivan zbog istovrsnog kaznenog djela prijevare", rekla je Kornelija Kallay Blažeković, iz Županijskog suda u Velikoj Gorici i dodala da su u još četiri postupka potvrđene optužnice protiv Ljubića.

Ekipi Poziva su nakon prošlotjednog priloga telefoni gorjeli. Dobili su gotovo identična svjedočanstva o prevarama iz cijele Hrvatske.

"On meni daje papir od javnoga bilježnika u kojem piše crno na bijelo da sam ja njemu dao 3000 eura za auto koji treba doći 8.1.2026. Nakon toga se javlja da ima poklon za mene prije Nove godine, da auto može doći 28.12, ali treba uplatiti ostalih 1000 eura koji je sveukupan iznos za auto", ispričao je jedan od oštećenih.

Uključena i mreža prevaranata?

"Imam crno na bijelo da sam ja njegovoj mami, Jasminki Ljubić, uplatio 400 eura za auto", dodali su. To ime pojavljuje se i u priči prevarene žene iz rijeke kojoj je Ljubić uzeo 60 tisuća eura.

"Ja sam prvi put uplatila 400 eura na račun Jasminke Ljubić, njegove majke i drugi put 700 eura. Kad san je pitala za te novce i šta on radi i da mi vrati taj novac jer je uplaćen na njezinu karticu, ona se pravila blesava, rekla je da ona ništa ne zna o tome", ispričala je žrtva prevare.

Gospođa Ljubić nije htjela komentirati situaciju, ali priča ima, kako je otkrila ekipa Poziva, još aktera. Jedan od njih je i navodni odvjetnik iz Zagreba, Krunoslav Olujić, preko kojeg je Ljubić izvukao novac od zatvorskog cimera. No, Olujić je objasnio da da je već gotovo godinu dana u mirovini i da ne poznaje Ljubića niti je ikad imao kontakt s njim.

Prijetio žrtvama koje su progovorile

I onda dolazi ključno pitanje – što ovakav kriminalac, s više pravomoćnih presuda za prijevaru, uopće radi na slobodi? Prevareni možda nikada neće dobiti svoj novac.

"Kazneno zakonodavstvo postavlja pravilo u teoriji dakako da nitko ne može zadržati korist stečenu kaznenim djelom. To je međutim teorija. Ogroman postotak tako stečene koristi ostaje nenaplaćen, nevraćen žrtvama. Ti su ljudi u pat poziciji koja najčešće ne završi po njih dobro. Ako imovina ne postoji, ljudi ustvari ne mogu ništa", rekao je odvjetnik Rafael Krešić.

Ljubić se porukom javio i jednom od ljudi koje je prevario, čija je supruga komentiala objavu na društvenim mrežama: "Nastavi li mudrovati svugdje na njezine objave, našao sam vjerojatno čovjeka koji će lijepiti članke o tebi tko si i gdje radiš pa ćemo vidjeti hoće li onda i dalje objavljivati i komentirati".

Policija upozorava: Ovo je prvi alarm

Andrija Dražetić, iz Službe prevencije Ravnateljstva policije rekao je da su 2024. imali 2650 kaznenih prijava prevare, a u prvi 11 mjeseci 2025. godine oko 2800. Upozorio je da se prije svakog lijeka moramo konzultirati s liječnikom i da ovakva terapija samo može pogoršati stanje.

"Najčešće su oštećene osobe one preko 60 godina života. Kod prijava lažni doktor, policajac, bankar, romantične prevare, ljudi se jednostavno srame to prijaviti. Znači, tu postoji određena tamna brojka, zato ja apeliram na sve - ako vi to ne prijavite, neko drugi će postati žrtva", rekao je Dražetić.

"Apeliramo da koristite propisanu terapiju od vašeg doktora. Ako je vama netko preporučio nekakvog liječnika, provjerite recenzije, postoji li stvarno taj doktor. U zadnje vrijeme također imamo prijave o pozivima da je netko njihov ozlijeđen u prometnoj nesreći, da im je potrebna hitna operacija i da se hitno traži novac. Znači, tu vam prvi alarm mora biti - ako netko hitno traži novac, to je prevara", dodao je.

