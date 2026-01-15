Idući dani donose slabe oborine, a onda stiže novi nalet hladnoće: Meteorologinja otkrila detalje

U četvrtak je diljem zemlje bilo oblačno, a padala je i, uglavnom slaba, kiša, ponajprije u područjima uz Jadran i u Gorskoj Hrvatskoj. To je posljedica vlažnog i malo toplijeg zraka koji pritječe sa jugozapada, a nastavit će i sljedećih nekoliko dana. Na sjeveroistoku Europe nalazi se anticiklona u jačanju. Još u petak nećemo osjećati njezin utjecaj, ali prema kraju tjedna ponovno će nam stići hladniji zrak.



Jutro donosi maglu diljem unutrašnjosti, osobito na krajnjem sjeveru zemlje gdje može utjecati na sigurnost u prometu. Osim oblaka i magle, na istoku tijekom noći može biti i malo kiše. Slaba kiša povremeno će padati i na sjevernom Jadranu te u gorju, prvenstveno u Gorskom kotaru. Nije isključena ni mogućnost za pokoju kap na dalmatinskim otocima. Vjetar na kopnu slab, u visokom gorju do umjeren, južnih smjerova. Na moru slabo do umjereno jugo, na sjevernom dijelu i južni vjetar, a mjestimice u Dalmaciji i istočnjak. Najniža temperatura u nizinama od -2 do 3, u gorju malo toplije, od 2 do 7. U primorju od 3 u unutrašnjosti do 12 na otocima.



U središnjim predjelima danju promjenjivo do pretežno oblačno i većinom suho. Poslijepodne je na jugu regije vjerojatno smanjenje

naoblake. Navečer mjestimice magla, osobito na krajnjem sjeveru. Vjetar slab, u Podravini prema večeri i umjeren jugoistočni i istočni. Najviša temperatura većinom između 2 i 9.



Na istoku zemlje umjereno do pretežno oblačno, iako će od sredine dana barem na jugu regije biti malo sunčanije. Navečer je mjestimice ponovno moguća magla. Vjetar slab, poslijepodne i umjeren jugoistočni i istočni. U najtoplijem dijelu dana temperatura većinom između 4 i 9.

U gorju promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice uz malo kiše, uglavnom do večeri u Gorskom kotaru, dok se u Lici popodne očekuju i dulja sunčana razdoblja. Navečer je lokalno moguća magla. Vjetar slab, a temperatura od 8 do 11. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će pasti malo kiše, uglavnom do večeri, osobito na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren južni i jugo, ponegdje i jugozapadnjak. Temperatura većinom između 10 i 14, u Istri i koji stupanj manje.



U Dalmaciji poslijepodne pretežno sunčano, još ponegdje na otocima može biti više oblaka. Umjeren istočnjak i jugo navečer će slabjeti. Dnevna temperatura od 12 do 16.

Vrijeme idućih dana

Na istoku unutrašnjosti će sljedećih dana prevladavati sunčano vrijeme, dok će se u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj uglavnom tek u ponedjeljak raskidati niski oblaci. Jutarnja magla očekuje se još u subotu. Vjetar slab, na istoku osobito u subotu, i umjeren istočni i jugoistočni. Temperatura zraka u padu, u ponedjeljak studeno.



Na moru u subotu pretežno sunčano, potom oblačnije, ponajprije na otocima uz mogućnost za malo kiše. Na sjevernom dijelu puhat će umjerena i jaka bura, od nedjelje s olujnim udarima, a južnije i istočnjak, prema otvorenom moru moguće i jugo. Temperatura zraka u postupnom padu.



Ovih je dana malo toplije i snježni pokrivač polako nestaje. S obzirom da će dnevne temperature biti iznad nule sve do kraja tjedna, većina snijega će se otopiti i neće dočekati novi nalet hladnoće koji nam stiže početkom sljedećeg tjedna. Ipak, noći pred nama su hladne pa je u ranim jutarnjim satima moguća i poledica.