Stigao hladni val, Hrvatska na udaru minusa: Pogledajte temperature, izdana upozorenja

U središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj bit će pretežno oblačno, dok su poslijepodne mjestimice moguća sunčana razdoblja. U ostalim predjelima prevladavajuće sunčano. U unutrašnjosti ujutro lokalno magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na sjevernom dijelu lokalno s olujnim udarima, na jugu i istočnjak, prema otvorenom moru i jugo. Najviša temperatura zraka od -3 do 1, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 8 i 13 stupnjeva Celzijusovih.

Temperature u Hrvatskoj 18. 1. 2025. u 7 sati Foto: DHMZ

Zbog hladnog vala DHMZ je izdao upozorenje, a najviši stupanj izdan je za Osijek gdje je velika opasnost za ljudsko zdravlje zbog hladnoće.

Meteoalarm Foto: DHMZ

