Orešković opalila po institucijama: "Kako je to ilegalno kad netko iz publike povede ZDS, a ne i kad to radi Thompson?"

Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na djelovanje policije nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona u Splitu. Naime, policija je privela muškarca jer je poticao zajedničko skandiranje ustaškog pozdrava, a zastupnici Orešković sporno je to što taj uhićeni muškarac nije upravo Marko Perković Thompson koji isti taj uzvik koristi na početku jedne svoje uspješnice.

"Za sve koje može zbuniti naslov da je priveden muškarac koji je poticao zajedničko uzvikivanje 'za dom spremni', taj privedeni muskarac nije Marko Perković Thompson. Nego netko iz publike. U žargonu GenZ generacije, neki NPC (non playing character), netko nebitan u priči.

Pa neće valjda država protiv onoga čiji se poslovni model bazira na promoviranju ustaštva, i kome je premijer došao poljubiti prsten večer uoči kapitulacije Ustava i pravnog poretka Republike Hrvatske.

Ovakvo pravosuđe nam vrijedi manje od jedne role toalet papira.

Pravni fakulteti bi trebali organizirati javni natječaj za najbolje obrazloženje zašto je nezakonito kada neki NPC iz publike poziva na skandiranje zds, a kada to profiterski radi pjevač s bine, pa mu replicira cijeli Hipodrom i pune dvorane, a među publikom su ministri, saborski zastupnici i ostala državna vrhuška, e onda se ustašovati smije.

Ne bi bilo dobro da se nagrada uručuje pod imenom dr.sc. Jadranka Crnića, ili Mike Tripala. Najbolje bi bilo da se nagrada za najbolje obrazloženje ovakve pravne države nazove 'ajmo, ajmo ustaše'", zaključila je Orešković objavu na Facebooku.