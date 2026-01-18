Većina Hrvata bira ovaj oblik kupovine, ali on skriva i neke zamke: "Ne stignu ni promisliti"

Hrvati rado kupuju iz udobnosti vlastitog doma - pokazalo je to posljednje istraživanje Hrvatske gospodarske komore. Dvije trećine potrošača kupuje putem internetskih trgovina, a među mladima velika većina bira online šoping umjesto odlaska u trgovinu.

"Doslovno kad mi dođe, ako je usred noći, rano ujutro, i ne da mi se po gužvama", rekla je Petra iz Zagreba.

Najčešće kupuju žene, mladi od 16 do 29 godina, oni s primanjima iznad dvije tisuće eura.

"Za razliku od fizičke kupnje gdje vi morate se obući, upaliti auto ili prošetati, naći parking, nositi se s gužvama. U online svijetu vi ste na par klikova. I zato je online kupnja ustvari linija manjeg otpora, nešto što mi ljudi po prirodi uvijek i u svemu nastojimo tražiti", rekao je Roberto Levak, psiholog i konzultant u marketingu.

Ipak, da i dalje ima vjernih dobrom, starom odlasku u trgovinu svjedoče i neprestane gužve u trgovačkim centrima. Istraživanje pokazuje i da su faktori koji najviše utječu na izbor trgovine blizina (58%), povoljne cijene (50%) te promocije i akcije (45%).

A online se češće "omakne" i impulzivna kupnja. Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Ivane Kopčić.