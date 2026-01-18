Kraj beach barova na dalmatinskoj plaži: Inspekcija naredila uklanjanje objekata bez koncesije

Jedni su tražili mir na plaži, drugi što bolji provod. I sve to uz velike prometne gužve.

Ljetni party na splitskoj plaži Kašjuni bio je pravi magnet za mlade strance i domaće partijanere. Klub uz more s baldahinima, masažom, ležaljkama, suncobranima, kokteli i šampanjac bili su dio ponude.

Kašuni danas, dan idiličan, uživa se u sunčanju pa i kupanju. Ali od beach bara ostali su temelji i porušeni dijelovi. Ima onih kojima nije drago. A opet, godinama je bilo prigovora da se vlasnik raširio izvan dozvoljenih gabarita.

"Suncobrana, ležaljki, onih njihovih za masaže, i kafić na podestima drvenim. Ne može se reć da čovik ne bi tija popit kavu kad dođe, ali sve u nekoj miri", kazala je Željka.

Sve je bilo i na sudu, a onda je sve prerezao Državni inspektorat i donio odluku o uklanjanju oba ugostiteljska objekta istog vlasnika na plaži.

Kako je rušenje objasnio splitski gradonačelnik, a što o tome kažu Splićani, te što će ubuduće biti na Kašjuni pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić.