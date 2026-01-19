USKOK podigao optužnicu protiv liječnika iz KB-a Sveti Duh i devetero drugih: Pogledajte što su učinili za novac

USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta 4. lipnja 2025. pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv desetero hrvatskih državljana (1975., 1992., 1987., 1978., 1954., 1946., 1970., 1956., 1985., 1980.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Optužnicom se prvookrivljeni tereti da je u razdoblju od srpnja 2024. do svibnja 2025. u Zagrebu, kao liječnik specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije Kliničke bolnice "Sveti Duh" (dalje: KBSD), s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi, sukladno prethodnom dogovoru s drugookrivljenim i četvrtookrivljenim, uz njihovo posredovanje u zamjenu za određenu novčanu naknadu koju su kasnije dijelili zainteresiranim osobama koje nisu pacijenti KBSD-a sačinjavao neistinitu medicinsku dokumentaciju koja im je bila potrebna za razne svrhe.

Također je zainteresirane osobe, bez obzira na postojeće liste čekanja, zaprimao kao pacijente u KBSD-u te im osiguravao prioritetni termin operativnih zahvata, a potom i obavljao potrebne operativne zahvate, dok su drugookrivljeni i četvrtookrivljeni, po postignutom dogovoru, zainteresirane osobe upućivali kome i gdje da predaju dogovorenu novčanu naknadu.

KB Sveti Duh Foto: Cropix

Tako je prvookrivljeni, posredstvom drugookrivljenog, za novčanu naknadu od ukupno 600 eura izdao trećeokrivljenom neistinitu medicinsku dokumentaciju i omogućio mu da na temelju te dokumentacije zatraži odgodu izvršenja kazne zatvora, s tim da je radi prikrivanja stvarnog razloga izdavanja neistinite dokumentacije trećeokrivljenom omogućio dijagnostičku pretragu i kontrolni pregled u KBSD-u iako za to nije bilo osnove. Od primljene novčane naknade drugookrivljeni je 300 eura zadržao za sebe.

Nadalje je prvookrivljeni, uz posredovanje četvrtookrivljenog, a u jednom navratu i uz posredovanje sedmookrivljenog, za dogovorene novčane naknade od po 1000 eura, bez obzira na postojeće liste čekanja, V., VI. i VIII. okr. osigurao prioritetni termin obavljanja operativnih zahvata, koje je potom i obavio, s tim da je u dva navrata prvookrivljeni primio po 800 eura, a po 200 eura je predao četvrtookrivljenom, dok je u trećem navratu primio 300 od dogovorenih 1000 eura, od čega je četvrtookrivljenom predao 100 eura.

Također je prvookrivljeni, na traženje devetookrivljene - medicinske sestre u KBSD-u, njezinu partneru izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju kojom mu je omogućio korištenje neosnovanog bolovanja u trajanju od dva tjedna, a sve kako bi za to vrijeme devetookrivljena i njezin partner mogli otići na godišnji odmor. Radi prikrivanja stvarnog razloga izdavanja neistinite medicinske dokumentacije prvookrivljeni je partneru devetookrivljene omogućio dijagnostičke pretrage i kontrolni specijalistički pregled iako za to nije bilo osnove.

Osim toga je prvookrivljeni, kao liječnik u KBSD-u, a ujedno i zaposlenik privatne kirurške poliklinike u Samoboru, nakon što je dogovorio obavljanje privatnog operativnog zahvata na jednom pacijentu, znajući da u tom trenutku privatna poliklinika nema potrebnu opremu za obavljanje tog operativnog zahvata, uz pomoć desetookrivljenog - medicinskog tehničara u KBSD-u, pribavio potrebne instrumente i koristeći se opremom javnog zdravstva u KBSD-u obavio operativni kirurški zahvat na tom pacijentu na trošak HZZO-a. Potom je uslugu obavljanja zahvata u iznosu od 1400 eura naplatio kao privatnu uslugu u okviru navedene privatne kirurške poliklinike, od čega je sebi pribavio nepripadnu materijalnu korist od 500 eura.

Omogućavanjem neosnovanih dijagnostičkih pretraga i pregleda za HZZO je nastala šteta u ukupnom iznosu od 803,66 eura.