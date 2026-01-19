Trump za Grenland priprema opciju Portoriko, a ima i još jedan prijedlog

Američki predsjednik Donald Trump svoju opsesiju Grenlandom kani predstaviti na globalnoj razini na ovotjednom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, i to naoružan prijedlogom 99-godišnjeg najma i prijetnjama carinama vrijednim više milijardi dolara.

Prema dvama izvorima, Trump je svom timu naložio da pripremi nekoliko opcija za Grenland koje će predložiti europskim saveznicima, dok Europska unija razmatra uzvratne mjere kao odgovor na ono što europski čelnici vide kao pokušaj prisilne aneksije danskog teritorija.

"Ovo je najozbiljniji transatlantski prekid koji smo vidjeli od rata u Iraku", rekao je jedan visoki zapadni dužnosnik. "I odvija se oko otoka za koji je većina Europljana mislila da je zauvijek izvan dosega", piše Kyiv Post.

Premda je javno isključio mogućnost najma Grenlanda, izvori navode da je Trump privatno fleksibilniji. Navodno je otvoren za gotovo stoljetni najam - točnije, na 99 godina - što je rješenje osmišljeno da ublaži europsko negodovanje, a istovremeno osigura de facto američku kontrolu nad arktičkim otokom bogatim resursima.

Druga opcija koja se razmatra jest ponuditi stanovnicima Grenlanda prava po uzoru na Portoriko. Prema tom okviru, Grenlanđani bi postali američki državljani s potpunim bilateralnim pristupom i trgovačkim povlasticama. Bili bi izuzeti od američkog poreza na dohodak, osim ako se ne presele na kopno.

Trumpovi pomoćnici vjeruju da bi se takav prijedlog mogao predstaviti kao paket prosperiteta za otprilike 56.000 stanovnika otoka. "Pokušavaju to upakirati kao primamljivu ponudu", rekao je zapadni diplomat upoznat s razgovorima.

Davos kao točka odluke

Posljednjih je tjedana Trump pojačao pritisak, prijeteći carinama i izričito povezujući trgovinske kazne sa spremnošću Danske na prodaju otoka. Europski čelnici reagirali su ogorčeno i otvoreno raspravljaju o ekonomskoj odmazdi, no unutar Europe ne postoji jedinstvo po pitanju odmazde.

"Trenutačno nema govora o primjeni instrumenta protiv prisile ili bilo kojeg drugog trgovinskog instrumenta protiv SAD-a", upozorio je jedan diplomat EU-a, dok su drugi dužnosnici naglasili da preferiraju dijalog. "Nitko ne želi trgovinski rat zbog Grenlanda", rekao je drugi europski dužnosnik. "Ali nitko ne može prihvatiti da ga se prisiljava na prodaju teritorija."



Sada svi putovi vode u Davos, gdje se očekuje da će Trump iznijeti svoje opcije za Grenland izravno europskim čelnicima. "Davos će biti trenutak istine", rekao je jedan zapadni dužnosnik. "Ili će se ovo deeskalirati u neki kompromis za očuvanje obraza ili krećemo ravno u transatlantsku trgovinsku i sigurnosnu krizu."