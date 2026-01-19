FOTO/VIDEO Nestvarni prizori na poluotoku! Snijeg je paralizirao sve: Pogledajte kako su djeca iskoristila situaciju

Nestvarni prizori zabilježeni su krajem prošlog tjedna na Kamčatki, udaljenom polutoku na krajnjem istoku Rusije. Smješten između Ohtonskog mora i Tihog oceana poluotok je poznat po surovoj klimi, snažnim zimama i čestim vulkanskim aktivnostima.

Kamchatka (Russie) frappée par des tempêtes de neige historiques en janvier 2026 ! À Petropavlovsk-Kamchatsky, les accumulations atteignent plusieurs étages. Les habitants transforment les congères en toboggans géants ! pic.twitter.com/VOZdHCwh2m — Carėne Tardy (@Carene1984) January 17, 2026

Najmanje dvije osobe poginule su u Petropavlovsku-Kamčatskom nakon što se snijeg srušio s krovova i zatrpao ih, priopćili su lokalni dužnosnici u četvrtak.

Prizori s Kamčatke Foto: Profimedia

Od prošlog ponedjeljka nekoliko je ciklona niskog tlaka koji su se formirali nad Ohotskim morem zahvatilo Kamčatku i druge dijelove ruskog Dalekog istoka te donijelo jake vjetrove i rekordne količine snijega, piše The Moscow Times.

Gradonačelnik Petropavlovska-Kamčatskog Jevgenij Beljajev proglasio je izvanredno stanje u cijelom gradu ubrzo nakon što je u četvrtak prijavljena prva smrt. Beljajev je za tragediju optužio tvrtke zadužene za upravljanje nekretninama zbog toga što nisu pravodobno čistile krovove te ih je optužio da su čekale da snježna oluja prođe.

Regionalna podružnica ruskog Istražnog odbora priopćila je da je pokrenula kaznenu istragu zbog kršenja sigurnosnih propisa sa smrtnim ishodom, nakon što je 60-godišnji muškarac poginuo kada se snijeg srušio s krova dvokatnice.

Rusko Ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je videozapis na kojem se vidi kako spasioci kopaju tunele kroz velike snježne nanose kako bi došli do starijih stanovnika zarobljenih u svojim domovima.

It’s not every day you have to TUNNEL to work



But nothing’s stopping Russia’s Kamchatka residents — not even a 4-meter WALL of snow pic.twitter.com/HYmGHoRYi0 — Matt Francis Underwood-Memelord! (@MattFrancisUnd) January 17, 2026

Ministar za izvanredne situacije Kamčatskog kraja Sergej Lebedev, izjavio je da je 63-godišnji muškarac živ zatrpan snijegom koji je pao s krova prizemne kuće. Hitna pomoć stigla je na mjesto događaja i pokušala reanimirati muškarca, no bez uspjeha, dodao je Lebedev.

"Još jednom vas pozivam da obratite pažnju na goleme snježne nanose koji su se stvorili na krovovima tijekom ciklone. Temperature su porasle i snijeg je počeo padati s krovova", poručio je ministar u priopćenju.

Zbog obilnog snijega i jakih vjetrova zatvorene su škole, a javni prijevoz obustavljen. Meteorolozi su prošli tjedan upozorili na opasne zimske vremenske uvjete na Kamčatki s obilnim mokrim snijegom, mećavama i jakim vjetrovima.