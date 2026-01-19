Hakeri upali na državne televizije, pojavila se snimka: "Nemate puno vremena"

Hakeri su omeli satelitske prijenose iranske državne televizije kako bi emitirali snimke podrške prognanom prijestolonasljedniku zemlje Rezi Pahlaviju. Pozvali su sigurnosne snage da "ne usmjeravaju oružje prema ljudima", pokazala je snimka objavljena na internetu u ponedjeljak ujutro.

Upad na državne televizije događa se u trenutku kada je broj poginulih u raciji vlasti koje pokušavaju ugušiti provjede dosegao najmanje 3919, rekli su aktivisti.

Snimka je emitirana u nedjelju navečer na više kanala koje je putem satelita prenosila Islamic Republic of Iran Broadcasting, državna radiotelevizija koja ima monopol na televizijsko i radijsko emitiranje. Videozapis je prikazivao dva isječka prognanog prijestolonasljednika Reze Pahlavija, a zatim je uključivao snimke sigurnosnih snaga u onome što je izgledalo kao uniforme iranske policije. U njemu se, bez dokaza, tvrdilo da su drugi "položili oružje i položili zakletvu vjernosti narodu", piše ABC News.

"Ovo je poruka vojsci i sigurnosnim snagama. Ne upirite oružje u narod. Pridružite se naciji za slobodu Irana", pisalo je na jednoj od grafika.

"Imam posebnu poruku za vojsku. Vi ste nacionalna vojska Irana, a ne vojska Islamske Republike. Imate dužnost zaštititi vlastite živote. Nemate puno vremena. Pridružite se narodu što je prije moguće", rekao je Pahlavi u snimnci na hakiranom prijenosu.

Snimke s društvenih mreža dijele se u inozemstvu, a pretpostavlja se da su oni sa Starlink satelitima zaobišli gašenje interneta.

Nedjeljni hakerski napad nije prvi koji je poremetio iranski eter. Godine 1986. The Washington Post izvijestio je da je CIA prinčevim saveznicima isporučila "minijaturizirani televizijski odašiljač za 11-minutno tajno emitiranje" Iranu putem Pahlavija, koji je piratizirao signal dviju postaja u Islamskoj Republici.

Godine 2022. više je kanala emitiralo snimke čelnika prognane oporbene skupine Mujahedeen-e-Khalq i grafički prikaz koji poziva na smrt iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Pahlavijev otac, šah Mohammad Reza Pahlavi, pobjegao je iz Irana prije Islamske revolucije 1979. Njegov sin je pozvao prosvjednike na ulice 8. siječnja kad su iranske vlasti isključile internet i drastično pojačale svoje obračune.

Ostaje otvoreno pitanje koliku podršku Pahlavi ima unutar Irana, iako su se na demonstracijama čuli prošahovski povici.

Broj poginulih premašuje broj poginulih u bilo kojem drugom krugu prosvjeda ili nemira u Iranu u desetljećima i podsjeća na kaos koji je okruživao revoluciju 1979. godine. Američka novinska agencija Human Rights Activists u nedjelju je procijenila broj poginulih na najmanje 3919, upozoravajući da će vjerojatno biti i veći.