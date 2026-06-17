Vlada osnovala novo vijeće i dala zeleno svjetlo za nabavu prijeko potrebnih vozila

Ministarstvu zdravstva Vlada je na sjednici u srijedu dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode, pri čemu tri vozila idu u Grad Zagreb, po dva u Osječko-baranjsku, Primorsko-goransku i Splitsko-dalmatinsku županiju, a po jedno u ostale županije.

"Ukupna vrijednost tog ugovora za nabavu vozila iznosi 4.110.677 eura i to će biti dodatnih 26 vozila na aktualno postojeće 471 vozilo u Hrvatskoj. I ovom nabavom dokazujemo kako kontinuirano ulažemo ne samo u infrastrukturu nego i opremu za potrebe zdravstvenog sustava", istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić na sjednici Vlade.

Nabava je u skladu i sa strateškim planom regionalnog razvoja županija, dodala je.

Vlada je Ministarstvu dala suglasnost i za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna za sklapanje ugovora o stručnom nadzoru za provedbu prve faze projekta projektiranja i građenja Nacionalne dječje bolnice u vrijednosti većoj od tri milijuna eura.

"To je još zadnja karika u cijeloj financijskoj konstrukciji nove Nacionalne dječje bolnice u Blatu", istaknula je Hrstić. Ugovor je na 52 mjeseca, a u postupku javne nabave izabrana je zajednica ponuditelja PDM Savjetovanje i INSTITUT IGH.

Osnovano Vijeće za regionalni razvoj

Vlada je odlukom osnovala Vijeće za regionalni razvoj kojim se institucionalizira višegodišnja pozitivna praksa, redovne komunikacije Vlade s čelnicima jedinica regionalne samouprave.

Vijeće će biti savjetodavno tijelo Vlade, a zadaća mu je da aktivno doprinosi unaprjeđenju politike regionalnog razvoja, istaknula je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman.

Radom Vijeća predsjeda predsjednik Vlade, dok funkciju zamjenika predsjednika obnaša ministar nadležan za regionalni razvoj.

Uz predstavnike Vlade i ministarstava, Vijeće okuplja predstavnike jedinica regionalne samouprave, odnosno župane, predstavnike odbora Hrvatskog sabora nadležnog za regionalni razvoj, Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina, a prema potrebi u rad se mogu uključiti i predstavnici drugih tijela i institucija koje su značajne za pitanja regionalnog razvoja.

Prva sjednica Vijeća, prema najavi ministrice, održat će se 3. srpnja u Đakovu.

Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona kojim se potvrđuje Ugovor između RH i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) o uspostavi subregionalnog tehničkog ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM), za jadransku subregiju, sa sjedištem u Splitu. Ugovor je sklopljen u prosincu te je njegova privremena primjena započela od 14. siječnja ove godine.

"Ured GFCM-a u Hrvatskoj doprinijet će osnaživanju suradnje u stručnom, administrativnom i znanstvenom smislu. Ovaj ured za ribolov donosi pravila za Jadran koja moraju svi provoditi i zato je iznimno bitno da ga imamo u Hrvatskoj", istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Glavni cilj GFCM-a je osigurati očuvanje i održivo iskorištavanje živih morskih resursa, kao i održivi razvoj akvakulture na Sredozemlju i u Crnom moru.

Pomoć SMŽ-u za dovršetak obnove Doma za odrasle osobe u Petrinji

Vlada je donijela i odluku o novčanoj pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji (SMŽ) za dovršetak Doma za odrasle osobe u Petrinji.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić pojasnio je kako je nakon petrinjskog potresa SMŽ pokrenula obnovu zgrada kojima je vlasnik, a budući da sredstvima iz Fonda solidarnosti EU-a nije bilo moguće obnavljati zgrade iz područja socijalne skrbi, Županija je sama preuzela projekt te se, s obzirom na visinu troškova, za financijsku pomoć obratila Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ono će preraspodijeliti milijun eura Ministarstvu graditeljstva koje će, nakon današnje odluke, sredstva proslijediti Županiji.