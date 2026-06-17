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UŽIVO Plenković okupIO ministre: Vlada osniva novo tijelo

Piše A. Ž., 17. lipnja 2026. @ 10:23 komentari
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Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.
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