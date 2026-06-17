UŽIVO Plenković okupIO ministre: Vlada osniva novo tijelo

Na dnevnom redu Vlade bit će, između ostalog, izmjene i dopune Zakona o lovstvu te Nacrt prijedloga strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 2026.- 2035., kao i Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za stručni nadzor provedbe projekta Projektiranje i građenje Nacionalne dječje bolnice Faza 1.

Vlada će osnovati Vijeće za regionalni razvoj te donijeti odluku u vezi s nabavom 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode za hitnu medicinu i zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.