Vlada donijela važnu odluku vezanu za Nacionalnu dječju bolnicu

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku u vezi sa sklapanjem ugovora o opskrbi geotermalnom vodom za potrebe buduće Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu te o davanju zamjenskih nekretnina Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji kao naknadu za oduzetu imovinu.

"Nastavak je ovo aktivnosti projekta izgradnje Nacionalne dječje bolnice, koja će biti u potpunosti održiva građevina uz poštivanje zelene agende EU i EU taksonomije s upotrebom obnovljivih izvora energije i to geotermalnih i solarnih do 80 posto ukupno potrebne energije", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Odlukom Vlade je Ministarstvu zdravstva dano odobrenje za sklapanje ugovora za dobavu i opskrbu geotermalnom vodom za potrebe Nacionalne dječje bolnice te preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna od 2027. do 2038. godine u ukupnom iznosu od 7,2 milijuna eura.

Ministarstvo je provelo pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje za dobavu i opskrbu geotermalnom vodom za potrebe buduće bolnice, na kojem je odabrana ponuda ponuditelja GPC Instrumentation Process d.o.o. (GPC IP) iz Zagreba. Odluka o odabiru postala je izvršna 19. rujna 2025.

Pojašnjavajući razloge pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva, iz Ministarstva ističu kako gospodarski subjekt ima dozvolu/koncesiju za pridobivanje geotermalne vode na eksploatacijskom polju "Geotermalno polje Zagreb" od 25. rujna 2020. do 31. listopada 2042. te suglasnost Ministarstva gospodarstva od 7. listopada 2020. na idejni projekt izgradnje cjevovoda za priključenje bolnice. Razvidno je, dodaju, da postoje isključiva prava GPC IP-a na navedenom eksploatacijskom polju te da ne postoji tržišno natjecanje iz tehničkih razloga.

Cilj sklapanja ugovora u ovoj prvoj fazi je priključenje, održavanje i servisiranje priključka geotermalne vode, a u drugoj fazi njezina isporuka. Rok završetka faze stvaranja uvjeta priključenja, koji će omogućiti isporuku geotermalne vode, iznosi maksimalno tri godine od dana sklapanja ugovora, dok je rok završetka faze isporuke geotermalne vode 10 godina od dana početka isporuke geotermalne vode.

Odluka o davanju zamjenskih nekretnina Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji

Vlada je donijela odluku i o davanju zamjenskih nekretnina Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u vrijednosti 16,4 milijuna eura kao naknadu za oduzete nekretnine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koje se ne mogu vratiti u naravi. Radi se o oduzetoj šumi i šumskim zemljištima u vrijednosti 25,9 milijuna eura, a Đakovačko-osječka nadbiskupija suglasna je s procjenom vrijednosti nekretnina, iako je utvrđena u znatno manjem iznosu od vrijednosti oduzetih nekretnina.

"Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji donio je 35 djelomičnih rješenja o pravu na povrat, a utvrđeno je da se od ukupno 11.642 hektara oduzetih šuma i šumskog zemljišta Nadbiskupiji može vratiti u naravi površina od 9400 hektara, dok je za preostalih 2242 hektara utvrđeno da povrat u naravi nije moguć, nego je potrebno dati odgovarajuće zamjenske šume i šumsko zemljište", istaknuo je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Ivan Matijević.

Državna geodetska uprava izvršila je identifikaciju oduzetih nekretnina dok su Hrvatske šume na temelju identifikacije iz studenog 2025. izvršile procjenu i usporedbu vrijednosti oduzetih nekretnina i odgovarajućih zamjenskih nekretnina u ožujku 2026., a provedba ove odluke ne zahtijeva osiguravanje dodatnih sredstava u državnom proračunu.

Donesena je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku davanja u zakup nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske organizacijama civilnog društva koje obavljaju registrirane djelatnosti u svrhu provedbe projekata od općeg dobra.

Nekretnine će se u zakup davati putem javnog natječaja ili neposrednom pogodbom. Natječaji mogu biti raspisani za sve organizacije civilnog društva ili specijalizirani. U suradnji s Ministarstvom branitelja i Ministarstvom kulture i medija, a u slučaju kada se provode specijalizirani javni natječaji za udruge iz Domovinskog rata te koje djeluju na području kulture i umjetnosti, propisani su posebni kvantitativni i kvalitativni kriteriji za ocjenjivanje.

Pristigle prijave će ocjenjivati Povjerenstvo od sedam članova, a ugovor o zakupu temeljem provedenog javnog natječaja sklapa se na rok do deset godina.

Ugovor o zakupu sklopit će se neposrednom pogodbom s onim organizacijama civilnog društva koje su u posjedu nekretnine koja je od 2023. prešla u državno vlasništvo. Ugovor o zakupu neposrednom pogodbom sklapa se na rok od pet godina uz mogućnost produljenja za daljnjih najduže pet godina.

Vlada je odredila nedjelju 31. svibnja za održavanje prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Krnjak iz reda pripadnika hrvatskoga naroda.

Saboru upućen konačan prijedlog izmjena Zakona o javnoj nabavi

Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi, koji bi trebao rezultirati većom transparentnošću sustava te administrativnim rasterećenjem za poduzetnike.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je kazao da su izmjene i dopune usmjerene na daljnje jačanje transparentnosti, osnaživanje antikorupcijskih mehanizama te poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja.

Također, naveo je da se izmjenama provode dodatna usklađenja s europskim direktivama iz područja javne nabave te omogućuje daljnja digitalizacija i modernizacija sustava javne nabave. "To bi svakako trebalo doprinijeti administrativnom rasterećenju naručitelja i gospodarskih subjekata", ocijenio je Šušnjar.

Kada je riječ o najznačajnijim izmjenama, podsjetio je, radi usklađenja s drugim državama članicama EU-a povećavaju se pragovi za jednostavnu nabavu roba i usluga na 50 tisuća eura te sto tisuća eura za radove. Za diplomatske misije i konzularne urede RH, pak, pragovi se za robu i usluge povećavaju na 140 tisuća eura, a na 700 tisuća eura za radove.

Između ostalog, u postupcima jednostavne nabave uvodi se obveza da se nabave iznad 15 tisuća eura provode putem modula jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Također, propisuje se i mogućnost neisključenja gospodarskih subjekata iz postupka nabave ako su im obveze plaćanja poreza i doprinosa manje od tisuću eura - kao odgovor na potrebe prakse i kako bi se proširio krug ponuditelja.

Uvodi se i razmjena digitalno potpisanih ugovora i izmjena sklopljenih ugovora kvalificiranim potpisom putem Elektroničkog oglasnika, što će osigurati skraćivanje rokova obostranog potpisivanja i stupanja na snagu ugovora, naveo je Šušnjar,