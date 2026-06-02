Stiže nagla promjena: Ciklona donosi grmljavinska nevremena, obilnu kišu i tuču

U većem dijelu zemlje prevladava sunčano vrijeme. Najviše oblaka našlo se na sjevernom Jadranu i u gorju, a tamo je bilo i lokalnih pljuskova. Temperature su unatoč tome posvuda bile ugodne, u najtoplijem dijelu dana mjerilo se oko 27 stupnjeva. Stiže promjena u vidu brze ciklone. Nalazit će se nad Jadranom, a frontalni sustav zahvatit će cijelu zemlju. Donijet će grmljavinske pljuskove, lokalno obilnu oborinu, i jak vjetar, osobito na moru. Ponegdje može biti i tuče. Iako će već od četvrtka biti sunčanije, nestabilnosti će se zadržati do kraja tjedna.

Oborine se u većini zemlje očekuju već od jutra. Lokalno mogu biti obilne, osobito u središnjim predjelima i u gorju. Na većem dijelu Jadrana je velika vjerojatnost za grmljavinska nevremena praćena pljuskovima. U Slavoniji je tijekom jutra moguća kiša ili pljuskovi, ali glavnina oborina se očekuje od sredine dana.

Na kopnu će puhati slab do umjeren vjetar južnih smjerova, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Za vrijeme nevremena vjetar može imati olujne udare.

Vrijeme sutra

Temperatura u unutrašnjosti između 12 i 17, na obali i otocima od 16 do 20.

U središnjoj Hrvatskoj danju pretežno oblačno, povremeno uz kišu, te pljuskove i grmljavinu, a lokalno je moguća obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje sa zapada.

Vjetar će okrenuti na sjeverne smjerove, povremeno može biti jak. U najtoplijem dijelu dana temperatura od 19 do 21.

Na istoku zemlje promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito u drugom dijelu dana. Moguća je i tuča. Vjetar sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24.

U gorju pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice obilnom, lokalno i pljuskovi i grmljavina. Navečer i u noći sa zapadu smanjenje naoblake. Uz prolazno jak vjetar temperatura između 16 i 20.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je grmljavinsko nevrijeme i poslijepodne, iako je veća vjerojatnost u prvom dijelu dana. Jugo će naglo okrenuti na sjeverozapadnjak, uz obalu i buru. Temperatura oko 21 stupanj.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom i grmljavinskim pljuskovima. Veća vjerojatnost za grmljavinsko nevrijeme je u drugom dijelu dana. Jugo će naglo okrenuti na sjeverozapadni vjetar, prolazno vrlo jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25.

Zasad je more još uvijek između 20 i 23 stupnja. U skladu sa sutrašnjim vremenom, UV indeks će biti nizak do umjeren.

Sljedećih dana na kopnu promjenjivo i nestabilno. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblakom i uglavnom suho. U petak promjenjiva naoblaka, mjestimice pljuskovi i grmljavina, a u subotu ponovno sunčanije uz lokalne pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Toplo, ponegdje vrlo toplo, ali ne i vruće.

Na moru također promjenjivo i nestabilno. U četvrtak pretežno sunčano, a uglavnom su na jugu još mogući kiša i pljuskovi. U petak nestabilnije uz mogućnost pljuskova, osobito na sjeveru, a u subotu ponovno sunčanije i uglavnom suho. Vjetar promjenjiva smjera, povremeno jak. Bit će uglavnom vrlo toplo.

Promjenjivo vrijeme uobičajeno je za proljeće, ali treba biti na oprezu. Pljuskovi mogu biti dovoljno obilni da uzrokuju bujične i urbane poplave. Moguća je tuča, i olujni udari vjetra. Srećom, u većini se predjela već krajem dana očekuje početak razvedravanja, a u četvrtak i kratki predah od oborina.