Šefica hitne medicine nakon spornih slučajeva: "Uvijek postoji prostor za napredak"

Nakon priloga Dnevnika Nove TV o tome kako je posljednjih tjedan dana na jugu helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ostvario čak 13 medicinskih letova, pred kamere je napokon stala i čelna osoba Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu – Maja Grba Bujević.

Žuti helikopter koji je te pacijente trebao prevesti bio je u kvaru, a zamjenski nije osiguran. Grba Bujević objasnila je što se poduzima u tom slučaju, ali i u nizu drugih u kojima su građani bili nezadovoljni stanjem medicinske skrbi.

Ravnateljica o HHMS-u Foto: DNEVNIK.hr

"Onog časa kad je ustanovljeno da helikopter neće moći poletjeti, još se jedno vrijeme da da se vidi da nije nekakva greška u sustavu koja se da otkloniti – to je sve komunicirano s liječnicom i dogovori se zajedno s medicinsko prijavno-odjavnom jedinicom da se pošalje brodica, i tako je i bilo. Da je bio prvi stupanj hitnosti, onda bi se pokrenulo po proceduri dalje traženje, ali s obzirom na to da se nije radilo o prvom stupnju hitnosti, tamo je poslana brodica", poručila je Grba Bujević u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Dinom Ćevid.

Ravnateljica o HHMS-u Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje koliko često talijanska tvrtka koja pruža tu uslugu na teritoriju Republike Hrvatske pošalje zamjenski helikopter, Grba Bujević je odgovorila da su temeljem ugovora dužni dostaviti rezervni helikopter u roku od osam sati od nastanka događaja.

"Imali smo situaciju u ove protekle dvije godine da su nekada dostavili, a nekada ne. Kad nisu, onda su im naplaćeni penali", rekla je Grba Bujević i dodala da je helikopter s Brača popravljen.

"Ono što ja znam o tome, a nisam te struke, je da se radilo o kvaru motora. On sad već normalno radi i leti i spašava živote. Do sada smo spasili skoro 4000 života, a od toga je 1700 spasio brački helikopter."

Ravnateljica o HHMS-u Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje je li taj jedan helikopter na Braču koji je stacioniran dovoljan s obzirom na to da nerijetko bude u kvaru, odgovorila je: "Pa upravo iz tog razloga imamo MUP-ov helikopter u Dubrovniku koji može pokriti sve. On je, uostalom, sada proteklih pet dana radio dok nije bio ispravan ovaj na Braču. A po noći imamo ugovor s Ministarstvom obrane", kazala je Grba Bujević.

Na pitanje zašto helikopter ne leti i noću te tko snosi troškove kada se koristi MORH-ov helikopter, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu odgovorila je da noćna dežurstva na tom području trenutačno pokriva helikopter stacioniran na Braču.

"Ima manje intervencija i zasad se ne pokazuje potreba da bi se proširivala ta usluga, ali ćemo to gledati i dalje, pa ćemo to razmatrati, možda dođemo i do toga. MORH ima za to predviđena sredstva u okviru državnog proračuna, a mi dajemo medicinsku ekipu koja onda umjesto na Braču dežura u Divuljama s MORH-ovim helikopterom i nemamo tu nekih dodatnih izdataka."

Ravnateljica o HHMS-u Foto: DNEVNIK.hr

Govoreći o slučaju na Pagu, kada su zbog jake bure bili zatvoreni Paški most te morski i zračni promet, Grba-Bujević istaknula je da je pacijent cijelo vrijeme bio pod liječničkim nadzorom te da mu život nije bio ugrožen.

"Moja zahvala ide, naravno, i tom vatrogasnom zapovjedniku, koji je sam riskirao da prođe mostom jer, znate, to su strašno izvanredne situacije. To je jako teško predvidjeti i to su vrlo često onda odluke koje se tamo direktno donose u tom timu koji tamo je. Mi smo već rekli Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije kao samostalnoj ustanovi da iznađu mogućnost, ako ona uopće postoji, da se to protokolira i da se donese protokol", kazala je Grba Bujević te dodala da upravo oni najbolje poznaju područje na kojem žive i ljude s kojima rade.

Osvrnula se i na smrt 35-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine u Zadarskoj županiji, zbog koje je Ministarstvo zdravstva pokrenulo inspekcijski nadzor.

Grba-Bujević rekla je da Zavod za hitnu medicinu svoje nalaze dostavlja zdravstvenoj inspekciji te da ne raspolaže dodatnim informacijama o slučaju.

Naglasila je da je inspekcija Ministarstva zdravstva neovisna te da će po završetku nadzora objaviti svoje zaključke.

Na pitanje osjeća li odgovornost kao čelna osoba sustava i stoji li i dalje iza tvrdnje da svi građani imaju jednaku medicinsku skrb, Grba-Bujević odgovorila je da hitna medicina koristi sve raspoložive resurse kako bi što kvalitetnije odgovorila na hitne situacije.

Istaknula je da nastoje svim građanima osigurati jednaku priliku za zdravstvenu skrb, ali i da uvijek postoji prostor za dodatna poboljšanja sustava.