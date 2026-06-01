Makedonski trojac lijepio naljepnice s ćiriličnim sadržajem, policija ih uhvatila

Nakon prethodno zaprimljenih dojava, policijski službenici Postaje granične policije Gruda su utvrdili kako je na području Cavtata raznim naljepnicama različitih dimenzija s ćiriličnim sadržajem izlijepljen prometni znak, smjerokazne ploče, kante za otpad i info panel u tolikoj mjeri da su izgubili svrhu i namjenu.
Istog dana nakon što je policija zaprimila ovu dojavu pronađena su dvojica državljana Sjeverne Makedonije, dok je treći osumnjičenik pronađen sljedeći dan, odnosno u subotu, u zračnoj luci.
Radi se o mladićima u dobi od 23, 25 i 26 godina koji imaju dozvolu boravka u Hrvatskoj, koji su dovedeni u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg su, uz kaznenu prijavu za spomenuto kazneno djelo, predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.