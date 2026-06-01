Makedonski trojac lijepio naljepnice s ćiriličnim sadržajem, policija ih uhvatila

Trojica državljana Sjeverne Makedonije osumnjičeni su za oštećenje tuđe stvari prošlog tjedna na području Cavtata.

Nakon prethodno zaprimljenih dojava, policijski službenici Postaje granične policije Gruda su utvrdili kako je na području Cavtata raznim naljepnicama različitih dimenzija s ćiriličnim sadržajem izlijepljen prometni znak, smjerokazne ploče, kante za otpad i info panel u tolikoj mjeri da su izgubili svrhu i namjenu.

Istog dana nakon što je policija zaprimila ovu dojavu pronađena su dvojica državljana Sjeverne Makedonije, dok je treći osumnjičenik pronađen sljedeći dan, odnosno u subotu, u zračnoj luci.

Radi se o mladićima u dobi od 23, 25 i 26 godina koji imaju dozvolu boravka u Hrvatskoj, koji su dovedeni u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg su, uz kaznenu prijavu za spomenuto kazneno djelo, predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.