Konačno potpisan ugovor! Ovaj projekt čeka se već 40 godina, a težak je 237 milijuna eura: Evo što će se napraviti u prvoj fazi

Riječ o projektu koji se čeka već 40 godina, a gradnja Nacionalne dječje bolnice planirana je u zagrebačkom naselju Blato.

Sada je konačno potpisan sporazum između Ministarstva i predstavnika zajednice ponuditelja Kamgrad. Prva faza bolnice trebala bi biti gotova krajem 2029. godine.

Hrvatska će dobiti Nacionalnu dječju bolnicu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatska će dobiti Nacionalnu dječju bolnicu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Vrijednost projekta je 237 milijuna eura, a nova bolnica u početku će imati odjele opće pedijatrije, kirurgije i onkologije.

Hrvatska će dobiti Nacionalnu dječju bolnicu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatska će dobiti Nacionalnu dječju bolnicu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Primarno je što prva faza podrazumijeva preseljenje u potpunosti svih djelatnosti Klajićeve, kolokvijalno nazvane Klaićeva, pedijatrije Vinogradska i onkološkog odjela iz Instituta za tumore. U budućnosti će ta bolnica cijela biti bolnica majka i dijete, tako da će i rodilište biti dio segmenta što je jako važno", izjavila je Irena Hrstić, ministrica zdravstva.

Irena Hrstić, ministrica zdravstva Foto: DNEVNIK.hr

"Bolnica kao takva će biti zero energy objekt,što znači da će zgrada proizvoditi onoliko energije koliko i troši, zahvaljujući integriranim solarnim panelema, dizelicama topline, naprednim sustavima rekuperacije zraka, te pametnim sustavima upravljanja rasvjetom, grijenjem i hlađenjem", najavio je Domagoj Kamenski, direktor i član Uprave tvrtke KAMGRAD d.o.o.

Domagoj Kamenski, direktor i član Uprave tvrtke KAMGRAD d.o.o Foto: DNEVNIK.hr