Odlazak Schmidta unio nemir, postoji rizik od novog sukoba u BiH

Bivši visoki međunarodni predstavnik u BiH Valentin Inzko upozorio je uoči dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira (PIC) u Sarajevu da postoji ozbiljan rizik od nove destabilizacije, sukoba i dezintegracije ove države u slučaju prekida međunarodne supervizije ili smanjenja ovlasti visokog predstavnika.

Vijeće za provedbu mira (PIC) koje čine najutjecajnije zemlje svijeta u srijedu i četvrtak zasjeda u Sarajevu nakon što je visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt podnio ostavku.

U medijima se nagađa tko bi mogao biti njegov nasljednik, te se spominje kako bi se mogao vremenski ograničiti rad OHR-a, te smanjiti njegove ovlasti.

Navodno oko toga postoje velike razlike u gledanjima između dijela zemalja Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

S takvim raspletom se ne slaže austrijski diplomat koji je u BiH proveo 12 godina ne mjestu visokog međunarodnog predstavnika.

"Čak i ako se Bonske ovlasti rijetko koriste, samo njihovo postojanje ostaje važna garancija protiv osporavanja ustavnog poretka. Bez efikasnih instrumenata, Ured visokog predstavnika riskira postati gotovo samo puki promatrač događaja za koje je i osnovan da spriječi", upozorio je Inzko.

Upozorio je da "ni jedan odgovoran promatrač ne može tvrditi da bi ukidanje dejtonskog okvira prošlo mirno ili bez rizika od stvaranja izuzetne nestabilnosti i sukoba, pa čak i rata“.

Pritom je naveo kako bi se povećale ambicije čelnika RS-a Milorada Dodika u osporavanju države i blokiranja rada njezinih institucija.

Inzko smatra da bi smanjenje mandata i bonskih ovlasti otvorilo prostor za jačanje nacionalnih napetosti, političke blokade i dominaciju jedne strane.

Prema navodima medija, SAD podržava vremensko ograničenje mandata visokog predstavnika i smanjenje njegovih ovlasti, uključujući i bonske ovlasti, kako bi se okončao dugotrajni međunarodni protektorat.

Istodobno EU pokazuje podijeljene stavove i dio članica traži nastavak supervizije kroz ograničene ovlasti.

Među potencijalnim kandidatima za nasljednika Schmidta spominju se Antonio Zanardi Landi, talijanski diplomat, kao vodeći kandidat kojega navodno podupire SAD.

Francuski diplomat Rene Trocaz je favorit Pariza i Londona.

Stavovi triju konstitutivnih naroda također su posve podijeljeni.

Predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto smatra kako nastavak nametanja odluka međunarodne zajednice samo produbljuje krizu, te stvara alibi domaćim političarima da ne donose odluke.

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je ključno okončati mandat OHR-a, te da samo ime Schmidtova nasljednika nije važno.

Islamska zajednica u BiH u utorak je upozorila da bi svako ograničenje mandata visokog predstavnika predstavljalo ozbiljnu prijetnju stabilnosti te smatra da je važno očuvati međunarodni nadzor dok se ne provede ključna europska reforma i institucionalni dogovor.

Vijeće za provedbu mira zasjeda 3. i 4. lipnja, a odluke koje donese mogle bi značajno utjecati na budućnost BiH, europske integracije i odnose između SAD-a, EU i bosanskohercegovačkih političkih aktera.