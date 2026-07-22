Više od običnog ljetnog odmora: Upoznajte svijet SUP-a, kajaka i gumenjaka

Stand up paddling (SUP) posljednjih godina postala je jedna od najpopularnijih aktivnosti na vodi. Bilo da ste početnik koji se tek želi ubaciti u svijet SUP-a ili ste već dobro upoznati s ovim sportom, kako bi doživljaj bio što bolji, kvalitetna je oprema bitna stavka od koje sve počinje.

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Širok izbor SUP dasaka za različite potrebe

Prvo na listi što će trebati svakome tko se odluči za tu aktivnost je dobra i kvalitetna SUP daska. Koju ćete odabrati, ovisi o vašem dosadašnjem iskustvu, ali i uvjetima u kojima ćete se time baviti.

SUP daska AQUA samo je jedna od daski iz ponude dućana SupDaska koja će biti idealna za početnike, ali i rekreativce koji žele pouzdanu dasku za opušteno veslanje bez napora. S obzirom na to da joj je nosivost 150 kilograma, može je koristiti jedna osoba i imati sa sobom svu dodatnu opremu bez straha od gubitka ravnoteže. Vožnja njome bit će mirna i predvidljiva, što je čini i praktičnom za svakodnevnu upotrebu.

U ponudi imaju i Aqua Marina SUP Dasku BEAST, koja će biti dobar izbor za veslače svih razina vještina. Stabilna je, okretna, udobna, a double stringer tehnologija čini je sposobnom za plovidbu čak i u zahtjevnijim uvjetima.

SupDaska.com Foto: PR

Za bezbrižno veslanje dobro će doći i dodatna oprema

Kvalitetna SUP avantura ne završava odabirom daske. Jednako su važni i odgovarajući dodaci koji povećavaju sigurnost, udobnost i funkcionalnost tijekom boravka na vodi.

To su vesla, sigurnosne uzice, pumpe, torbe za transport, peraje, prsluci za spašavanje ili vodootporne torbe.

Prilikom odabira vesla vrijedi obratiti pozornost na materijal i mogućnost prilagodbe. Primjerice, veslo Aqua Marina PASTEL izrađeno je od kombinacije karbonskog kompozita i stakloplastike, zbog čega je lagano, izdržljivo i ugodno za dugotrajnije veslanje.

Zahvaljujući podesivoj duljini od 180 do 220 centimetara lako se prilagođava različitim korisnicima, dok trodijelna konstrukcija omogućuje jednostavno sklapanje i transport. Dostupno je i u nekoliko pastelnih boja za one koji vole uskladiti opremu s vlastitim stilom.

SupDaska.com Foto: PR

Jednako praktičan dodatak je i vodootporna torba TooMuch DRY BAG, koja štiti osobne stvari poput mobitela, ključeva, ručnika ili odjeće od vode, pijeska i prljavštine. Izrađena je od laganog, ali izdržljivog PVC materijala, a dostupna je u nekoliko veličina, pa se lako može odabrati model koji odgovara jednodnevnom izletu ili dužoj avanturi na vodi.

SupDaska.com Foto: PR

Ovakva dodatna oprema svaki izlazak na vodu čini sigurnijim, organiziranijim i bezbrižnijim.

Gumenjaci za ribolov, izlete i bezbrižno uživanje na vodi

Osim opreme za SUP, sve više ljubitelja boravka na vodi odlučuje se i za gumenjake, koji pružaju veću stabilnost i svestranost. Idealni su za rekreativnu plovidbu, ribolov, kampiranje ili obiteljske izlete, a zahvaljujući modernim materijalima lako se transportiraju i pohranjuju kada nisu u upotrebi.

U ponudi se ističe Intex Mariner 260, prostrani gumenjak namijenjen za dvije do tri osobe. Izrađen je od izdržljivog troslojnog SuperTough PVC materijala otpornog na probijanje i habanje, dok toplinski zavareni šavovi dodatno povećavaju njegovu čvrstoću i dugotrajnost.

SupDaska.com Foto: PR

S nosivošću do 400 kilograma, odvojivim aluminijskim sjedalima te praktičnim detaljima, poput držača za vesla i štapove za ribolov, priključaka za motor i pumpe s manometrom, predstavlja pouzdan izbor s kojim se neće pogriješiti.

Kajaci za istraživanje prirode i aktivan odmor

Ako želite istraživati mirne rijeke, jezera ili obalu iz drukčije perspektive, kajak je odličan izbor za aktivan odmor u prirodi.

Jedna od opcija može biti Intex Explorer K2, kajak za dvije osobe koji spaja udobnost, sigurnost i dobre performanse. Izrađen je od izdržljivog SuperStrong PVC materijala otpornog na probijanje, dok aerodinamičan dizajn omogućuje lakše veslanje i bolju kontrolu na vodi.

Podesiva sjedala s naslonima pružaju veću udobnost tijekom duljih izleta, a nosivost do 180 kilograma čini ga pogodnim za zajedničke avanture.

SupDaska.com Foto: PR

Jarka žuta boja dodatno povećava vidljivost na vodi, što doprinosi sigurnijem i bezbrižnijem boravku na otvorenom.

Pronađite opremu za svoju sljedeću SUP avanturu

Bez obzira na to planirate li prve zaveslaje ili ste već iskusni u vodenim sportovima, kvalitetna oprema može značajno utjecati na sigurnost, ali i krajnji doživljaj cijelog iskustva.

Širok izbor SUP dasaka, dodatne opreme i korisnih dodataka istražite na stranici Bijelo Jaje.