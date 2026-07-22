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Više od običnog ljetnog odmora: Upoznajte svijet SUP-a, kajaka i gumenjaka

PišeNova Studio, 23. srpnja 2026. @ 09:38 komentari
SupDaska.com
SupDaska.com Foto: PR
Ljeto je pravo vrijeme za isprobavanje novih stvari, a jedan zanimljiv vodeni sport polako upada u oči sve većem broju ljudi.
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