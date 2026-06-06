Aktivist Povorke ponosa upozorava na nasilje: "Šalju prijetnje smrću, ne možemo se bez straha držati za ruke"

Povorka ponosa postoji već 25 godina i stanje je znatno bolje nego na njezinim počecima, no pripadnici zajednice i dalje ne osjećaju potpunu slobodu.

Na pitanje zašto je i dalje nužno iz godine u godinu šetati u povorci, aktivist Leonard Pijerobon jasno odgovara:

"Nažalost, i dalje nismo u potpunosti slobodni. Ne možemo se držati za ruke u gradu bez straha da će nas netko napasti, prebiti. I dalje ima jako puno zločina iz mržnje i nesigurnosti. A pogotovo zadnjih godinu, dvije, vidimo u skladu s nekakvim općim padom društvenih vrijednosti, kulture, da se to isto tako prelilo na nas i da ima sve više mržnje i napada na našu zajednicu."

Napadi o kojima govori nisu samo verbalni incidenti u prolazu. Riječ je o ozbiljnim prijetnjama koje se u posljednje vrijeme sve češće planiraju i organiziraju putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju.

Barbara Štrbac i Leonardo Pierobon - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Što je sve Pijerobon otkrio o zastrašujućim prijetnjama s kojima se susreću, tko stoji iza organiziranih napada u inboxe te koja je njegova poruka obiteljima i prijateljima iz LGBTQ+ zajednice, pogledajte u cijelom javljanju reporterke Dnevnika Nove TV Barbare Štrbac.