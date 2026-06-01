Žene mjesecima čekaju na pregled koji može spasiti život: "Od njih deset, devet sve obavi preko veze..."

"Brzih" termina za ultrazvuk dojke u ordinacijama obiteljske medicine u Zagrebu - danas nema.

"Osmi mjesec, ali kažem, koliko se sjećam, mislim da je bila isključivo

Zagrebačka županija, ne znam koliko to pacijenticama odgovara. Svega nekoliko termina. Sve su ostalo redovni termini, drugi mjesec pa nadalje u idućoj godini", objasnila je liječnica obiteljske medicine Davorka Došen Mrak.

Za cijeli Grad Zagreb u trenutku snimanja priloga liječnica nije mogla odabrati niti jedan termin u primjerice Domu zdravlja u metropoli, ali ni odabrati prioritetni termin.



"Isto tako se javljaju žene da su si napipale, na primjer, nekakvu kvržicu. Pokušavamo im naći takozvani prioritetni termin. Nažalost, sustav za naručivanje danas nudi samo opću bolnicu Sisak", dodala je Došen Mrak.

U Hrvatskoj se na ultrazvuk dojke najdulje, prema podacima Ministarstva, čeka u Karlovcu, 470 dana, u Dugoj Resi 443, u bolnici Dubrava 409 i u Puli 396 dana.

Pretraga je sve više. Prije pet godina bilo ih je 92 i pol tisuće, prošle gotovo 113 tisuća, što je porast za petinu! Mnoge se žene zato javljaju se u Udrugu Nismo same.

"Ja mogu vrlo otvoreno reći da od deset žena koje dođu kod nas u udrugu, tražiti pomoć, njih devet sve obavi preko veze. Sad mi je nedavno prijateljica rekla da se i kod privatnika čeka na ultrazvuk dojke više od mjesec dana", rekla je Ivana Kalogjera iz Udruge Nismo same.

Neke ustanove čuvaju svoje termine pa pacijenti moraju sami doći na šalter provjeriti kada mogu doći na red. U šumi informacija i procedura, javnozdravstvena pretraga koja spašava živote mnogima postaje ultrazvuk zvan čežnja.

