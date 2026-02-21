Roditelji i učenici se pobunili, a iz Grada poručuju: "Otkrivena su odstupanja..."

Učenici Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića na zagrebačkoj Šalati još uvijek ne pohađaju nastavu u svojoj školi. Obnova koja je počela 2024. godine dovela je do preseljenja učenika u pet različitih škola, a planirani povratak početkom drugog polugodišta odgođen je za jesen.

Roditelji izražavaju zabrinutost zbog kašnjenja, ističući da djeca gube kvalitetnu nastavu. Zbog preseljenja nastava je skraćena, a učenici su prisiljeni svaki dan putovati autobusima umjesto da pješače do škole. Kašnjenje radova dodatno otežava povratak na igralište i u učionice koje poznaju.

Grad Zagreb objašnjava da je zgrada škole zaštićeno kulturno dobro, a na početku radova otkrivena su odstupanja između dokumentacije i stvarnog stanja, što je zahtijevalo izmjenu projekta. Grad očekuje da će radovi biti završeni do rujna ove godine.

Učenici nadaju se povratku u školu kako bi ponovno bili zajedno, gradili prijateljstva i stvarali uspomene u vlastitim učionicama.

