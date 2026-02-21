Hoće li država stati na kraj nerealnim cijenama taksija? "Ruše sliku cijelog društva..."

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture slaže prijedlog zakona kojim bi se uvele minimalne i maksimalne cijene taksi usluga.

Cilj je, kažu, osigurati poštenu tržišnu utakmicu.

"Izmjene uključuju izdavanje dozvole za jedno vozilo i jednu registarsku oznaku, razmatranje propisivanja maksimalne cijene (po kilometru, minuti, startu i čekanju), razmatranje minimalne cijene, uvođenje TX tablica te izdavanje dozvola po vozilu od strane jedinica lokalne samouprave", poručili su iz ministarstva.

No dio struke upozorava da bez ozbiljnih sankcija nove mjere neće donijeti stvarne promjene.

Taksisti, koji svoj posao obavljaju u skladu sa zakonom, promjene podržavaju, a potrošači su podijeljenog mišljenja

Ako izmjene zakona stupe na snagu, što će biti poznato nakon javne rasprave, slijedi pitanje: hoće li one doista stati na kraj ekstremnim cijenama i štititi obrtnike kao i potrošače, ili će na tržište donijeti još veću pomutnju?

