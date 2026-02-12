“Ovo mi je - nije to to”: Zagrepčani podijeljeni zbog nove boje kultne kulturne građevine

Nakon godina zapuštenosti i oštećenja od potresa, pred kraj je obnova jedne od najprepoznatljivijih zgrada u Zagrebu. Prvi rezultati su vidljivi i teško ih je ne primijetiti.

"Žutu fasadu! Više mi se sviđalo kako je bilo. Tu sam išao u srednju školu, tako da mi je ono, ostala mi je ta boja. Ovo mi je, nije mi to to", rekao je Danko.

"Žuta je bila možda bolji odabir po meni jer, a dobro da ne ulazim u politiku, ali možda radi Austro-Ugarske da se održi taj nekakav vizualni identitet toga", rekao je Luka Ivan.

"Sviđa mi se, svaki dan tu prolazim i uživam kako napreduje", rekla je Mirjana.

Boja je potaknula rasprave i na društvenim mrežama. Iz Ministarstva kulture poručuju – ništa nije prepušteno slučaju.

"Konzervatorski elaborat je pokazao izvornu boju, tako da se odlučilo. To su sve odluke koje donosi struka, vratiti u tu izvornu boju koja je pronađena", kazala je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Zašto je zgrada donedavno bila siva, što građani kažu za sukob boja, te što će biti s ostatkom zgrade koji ne spada pod muzej, a i dalje je siv, pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sare Duvnjak.