Hoće li ostati bez liječnika? U ovom gradu je četiri od pet ordinacija pred zatvaranjem

Od pet obiteljskih liječnika, četiri imaju uvjete za mirovinu. Pločani zabrinuti, ali i ljutiti.

"To vam je glavna tema u gradu već duže. Ljudi su ogorčeni, a šta mogu? Svjesni su toga da liječnici moraju ići u zasluženu mirovinu, a šta se pruža novima koji trebaju doći? Očito vrlo malo ili nimalo", rekao je Igor, Ploče.

"Činjenica je da su političke strukture morale prije o nekim stvarima vodit računa i gledat u budućnost, ali oni su gledali sebe i svoju sadašnjost", rekao je Petar, Ploče.

Dom zdravlja Ploče - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Dom zdravlja Ploče - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

A budućnost ne izgleda dobro. Od ta četiri liječnika koja imaju uvjete za mirovinu, jedan je domski, a tri su privatne ordinacije.

"Moram reći da sad ne znam koliko ljudi ide u mirovinu. Mi smo im poslali jedan upit i nadam se da će nam odgovoriti o svojim namjerama da li će ostati i dalje raditi ili će ići u mirovinu", rekao je Branko Bazdan, Dom zdravlja dubrovačko - neretvanske županije.

No pitanje je zašto ranije nisu poslali taj upit. Jer ovaj potencijalni problem se spominje već godinama. Pitali smo i ministricu zna li za situaciju. Kaže, odgovornost je svakog ravnatelja da ima uvid u dinamiku odlazaka u mirovinu.

"Vjerujem da je lokalno ravnatelj upoznat. Ja sam tražila informacije sukladno vašem upitu. Prema mojoj informaciji velika je vjerojatnost da će ti liječnici koji ostvaruju uvjete za mirovinu i ostati raditi iznad 65 godine što je danas jako česta situacija", rekla je Irena Hrstić, ministrica zdravstva.

Dom zdravlja Ploče - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Branko Bazdan Foto: Dnevnik Nove TV

Liječnici, od koji je jedan i ravnatelj doma zdravlja Ploče, nisu htjeli pred kamere. Ako odu u mirovinu manje - više u isto vrijeme, hoće li se doći u situaciju da Pločane neće imati tko liječiti?

"Pa mislim da se to ne bi moglo dogoditi jer već imamo jednu liječnicu koja je tu, koja će ostati raditi ukoliko bude potrebe, ukoliko se ovi liječnici izjasne da neće raditi, da će ići u mirovinu", rekao je Bazdan.

Riječ je o liječnici iz Srbije, koja trenutačno radi u turističkoj ambulanti. Bazdan uvjerava da je domski liječnik spreman ostati raditi koliko treba. Gradonačelnik kaže da će grad uskočiti i pomoći u privlačenju kadra.

"Grad je planirao financijska sredstva za sufinanciranje plaća liječnika jer nam je na kraju najvažnije zdravlje građana, ali ne možemo prihvatiti nikako da se cijeli sustav naslanja na regionalnu samoupravu ili na jedinice lokalne samouprave. To nije trajno rješenje, to je potpuno pogrešno", rekao je Ivan Marević, gradonačelnik Ploča (SDP).

Ono što je sigurno je da radiologinja ide u mirovinu s krajem godine. Raspisat će se specijalizacija.

Irena Hrstić Foto: Dnevnik Nove TV

"Ima nekih liječnika specijalista koji su iz BiH. Tu je isto malo problem, hrvatska liječnička komora je dosta rigorozna u odobrenju o davanju licenci, odnosno odobrenja za samostalni rad liječnika", rekao je Bazdan.

Nadaju se da će doći do radiologa. Ako ne bude tako kaže ni Metković nije daleko. Ministrica o cijeloj ovoj priči jasna.

"I kratkoročna i dugoročna rješenja, moramo ih iznaći. Ne možemo ostaviti da određeni problem ostane dugoročno neriješen", rekla je Hrstić.

Ruku na srce, rješenje se već trebalo znati. Građane nije i ne treba biti briga je li u gradu na vlasti SDP, a u županiji HDZ. Nije ih briga ni radi li se o privatnicima ili domskim liječnicima. Oni žele svoje temeljno pravo, liječnika. I to im odgovorni moraju osigurati. To nije nikakav nadstandard. To je minimum.