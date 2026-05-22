Turudić pozdravio ideju o doživotnom zatvoru: "Ali jednu stvar bi trebalo uvesti"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručio je u petak, komentirajući vladine najave zakonskih izmjena nakon ubojstva u Drnišu i uvođenja doživotne kazne zatvora, kako misli da je to dobro rješenje, a stava je i kako bi trebalo uvesti da se uvjetni otpust ne može tražiti svakih mjesec dana.

"Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Samo dvije europske zemlje nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000-tih godina je donesen Kazneni zakon s takvom mogućnošću, međutim, na Ustavnom sudu je pao jer nije kvalificiranom većinom donesen, zajedno sa zakonom koji dira u temeljna ljudska prava", kazao je Turudić novinarima u Saboru uoči svečane prisege izabrane predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić pred predsjednikom Hrvatskog sabora.

Ne misli, kaže, da naši sudovi prečesto donose odluke o ranijem puštanju osuđenika iz zatvora. "Moguće je naći slučajeve koji bi govorili o tome, ali mislim da ne. Zakon kaže da se uvjetni otpust može tražiti nakon polovice izdržane kazne i ljudi koriste te mogućnosti. I u slučaju doživotnog zatvora ugradila bi se mogućnost uvjetnog otpusta, ali možda nakon 20-25 godina, to je stvar odluke zakonodavca, ali bi se svakako trebalo uvesti da se uvjetni otpust ne može tražiti svakih mjesec dana", ocjenjuje Turudić.

Kazao je i kako je izvanredni inspekcijski nadzor, koji je DORH poslao u Općinsko državno odvjetništvo (ODO) Šibenik radi provjere predmeta protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a koji je 2023. optužen zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja bez prijedloga za istražni zatvor, završen. Izvješće se piše i bit će objavljeno početkom sljedećeg tjedna, rekao je.

"Mi smo tamo bili u izvanrednom nadzoru i u listopadu 2024. te je taj nadzor urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat, dakle promijenjene su obje državne odvjetnice i to samo po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem ODO-a Šibenik. Svi su tada bili sankcionirani. Ova optužnica iz 2023. podnesena je prije mog dolaska, vidjet ćemo što će reći izvješće", kazao je Turudić.

O HOO-u i Pavleku

Što se tiče izručenja Vedrana Pavleka, okrivljenika iz afere izvlačenja više milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) koji se nalazi u Kazahstanu, glavni državni odvjetnik istaknuo je kako nema novosti.

"Nije pristao na dragovoljno izručenje i sad je to na kazahstanskim vlastima", dodao je.

Upitan o izvidima u Hrvatskom olimpijskom odboru i protiv dojučerašnjeg predsjednika Zlatka Mateše, Turudić je upitao "tko je rekao da se rade izvidi protiv gospodina Mateše?". Dakle, nema izvida, upitali su novinari, a Turudić poručio "nisam ni to rekao".

"Policija je po našem nalogu zatražili dokumentaciju za koju smo ocijenili da nam je potrebna, mislim da su je dobili, analizira se i to je to što mogu reći", rekao je.

Govoreći o novoj čelnici Vrhovnog suda, Turudić je poručio kako slabo poznaje njezin rad jer su radili na različitim sudovima te istaknuo kako je dobro da je Vrhovni sud dobio predsjednika, odnosno u ovom slučaju predsjednicu.